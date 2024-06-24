Навіть борошна не треба: розкішний пиріг з трьох інгредієнтів (відео)

Чудовий рецепт домашньої випічки

Ми розповідали, як приготувати незвичний брауні — з кабачком. Тепер ділимось, мабуть, найпростішим рецептом цього шоколадного десерту — всього з трьох інгредієнтів.

Цей рецепт брауні неймовірно простий, адже для його приготування вам знадобляться лише банани, какао та арахісова паста. Виходить дуже смачний, насичений шоколадний десерт, який готується за лічені хвилини. Рецептом у своєму фуд-блозі поділився Джеймс Бок.

Інгредієнти:

2 стиглих банани

3 ст. л. какао-порошку

2 ст. л. арахісової пасти

Спосіб приготування:

Рoзігрійте духовку до 180°C. Розімніть банани виделкою в мисці до однорідної маси. Додайте какао-порошок і арахісову пасту. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментним папером. Випікайте брауні протягом 20-25 хвилин, або до готовності. Можна також, як на відео, готувати в аерогрилі — це займе менше часу. Готовність визначається дерев’яною паличкою — якщо вона виходить сухою, це означає, що десерт готовий.

Дайте брауні трохи охолонути перед тим, як нарізати. Це базовий рецепт, за вашим смаком до тіста можна додати горіхи, родзинки, шматочки шоколаду або інші улюблені інгредієнти. Також ми розповідали, як приготувати особливо смачні та ароматні млинці.