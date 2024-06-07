Запеканка из кабачков и сыра: нежный и сытный ужин
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Это блюдо станет отличным вариантом ужина.
Запеканка из кабачков – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Кабачки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делают их отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежной и ароматной запеканки из кабачков, которая станет настоящим украшением вашего стола.
Преимущества запеканки из кабачков:
- Полезная: Запеканка из кабачков богата витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья.
- Легкое: Это блюдо не отягощает желудок, поэтому оно идеально подходит для людей, которые следят за своим весом.
- Сытная: Несмотря на свою легкость, запеканка из кабачков достаточно сытная и может стать полноценной трапезой.
- Быстрая: Запеканка готовится очень быстро и просто, поэтому она станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
- Универсальная: Вы можете добавить к этой запекане другие овощи, сыр, мясо или рыбу по своему вкусу.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 2 яйца
- 100 г сыра
- 50 мл сливок (по желанию)
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка рубленой зелени (петрушка, укроп)
- Соль и перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Натрите кабачки. Кабачки натрите на терке.
- Добавьте яйца, творог и сливки (по желанию). К натертым кабачкам добавьте яйца, творог и сливки (по желанию). Перемешайте.
- Добавьте зелень, соль и перец. Добавьте рубленую зелень, посолите, поперчите и перемешайте.
- Выложите смесь в форму для запекания. Выложите смесь в форму для запекания, смазанную оливковым маслом.
- Запекайте запеканку. Запекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
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