Укр

Запеканка из кабачков и сыра: нежный и сытный ужин

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эта запеканка понравится даже тем, кто не любит кабачки (изображение создано с помощью ИИ)
Эта запеканка понравится даже тем, кто не любит кабачки (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо станет отличным вариантом ужина.

Запеканка из кабачков – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Кабачки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делают их отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежной и ароматной запеканки из кабачков, которая станет настоящим украшением вашего стола.

Преимущества запеканки из кабачков:

  • Полезная: Запеканка из кабачков богата витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья.
  • Легкое: Это блюдо не отягощает желудок, поэтому оно идеально подходит для людей, которые следят за своим весом.
  • Сытная: Несмотря на свою легкость, запеканка из кабачков достаточно сытная и может стать полноценной трапезой.
  • Быстрая: Запеканка готовится очень быстро и просто, поэтому она станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
  • Универсальная: Вы можете добавить к этой запекане другие овощи, сыр, мясо или рыбу по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки
  • 2 яйца
  • 100 г сыра
  • 50 мл сливок (по желанию)
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка рубленой зелени (петрушка, укроп)
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Натрите кабачки. Кабачки натрите на терке.
  2. Добавьте яйца, творог и сливки (по желанию). К натертым кабачкам добавьте яйца, творог и сливки (по желанию). Перемешайте.
  3. Добавьте зелень, соль и перец. Добавьте рубленую зелень, посолите, поперчите и перемешайте.
  4. Выложите смесь в форму для запекания. Выложите смесь в форму для запекания, смазанную оливковым маслом.
  5. Запекайте запеканку. Запекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о и деальной формуле, как приготовить гречку. Также мы писали, как приготовить сытный завтрак из вчерашних макарон.

Теги:
#Рецепт #Запеканка