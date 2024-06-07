Запеканка из кабачков и сыра: нежный и сытный ужин

Это блюдо станет отличным вариантом ужина.

Запеканка из кабачков – это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо. Кабачки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делают их отличным выбором для здорового питания. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежной и ароматной запеканки из кабачков, которая станет настоящим украшением вашего стола.

Преимущества запеканки из кабачков:

Полезная: Запеканка из кабачков богата витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья.

Запеканка из кабачков богата витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для здоровья. Легкое: Это блюдо не отягощает желудок, поэтому оно идеально подходит для людей, которые следят за своим весом.

Это блюдо не отягощает желудок, поэтому оно идеально подходит для людей, которые следят за своим весом. Сытная: Несмотря на свою легкость, запеканка из кабачков достаточно сытная и может стать полноценной трапезой.

Несмотря на свою легкость, запеканка из кабачков достаточно сытная и может стать полноценной трапезой. Быстрая: Запеканка готовится очень быстро и просто, поэтому она станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.

Запеканка готовится очень быстро и просто, поэтому она станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне. Универсальная: Вы можете добавить к этой запекане другие овощи, сыр, мясо или рыбу по своему вкусу.

Ингредиенты:

2 кабачки

2 яйца

100 г сыра

50 мл сливок (по желанию)

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка рубленой зелени (петрушка, укроп)

Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Натрите кабачки. Кабачки натрите на терке. Добавьте яйца, творог и сливки (по желанию). К натертым кабачкам добавьте яйца, творог и сливки (по желанию). Перемешайте. Добавьте зелень, соль и перец. Добавьте рубленую зелень, посолите, поперчите и перемешайте. Выложите смесь в форму для запекания. Выложите смесь в форму для запекания, смазанную оливковым маслом. Запекайте запеканку. Запекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

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