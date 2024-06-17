Укр

Новый взгляд на классический десерт: рецепт Наполеона с клубникой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот торт покорит первый кусочек (изображение создано с помощью ИИ)
Этот торт покорит первый кусочек (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Клубника придает Наполеону особый вкус и свежесть.

Наполеон – это не просто десерт, это настоящая классика, всегда актуальная. Хрустящие лепешки, нежный заварной крем, свежая клубника – такое сочетание не оставит равнодушным никого. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий вариант этого десерта – ароматный Наполеон с клубникой, который станет отличным дополнением к любому праздничному столу или летнему пикнику.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ст. л. лимонного сока

Для крема:

  • 1 л молока
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 80 г кукурузного крахмала
  • 1 пакетик ванилина
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г клубники
  • 50 г сахарной пудры

Приготовление:

  1. Тесто: в миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Убейте яйцо, лимонный сок и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Крем: в кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар, кукурузный крахмал и ванилин. Доведите до кипения, постоянно помешивая, и варите на медленном огне в течение 5-7 минут, пока крем не загустеет. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте хорошо. Накройте крем пищевой плёнкой и дайте ему остыть.
  3. Начинка: клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ломтиками.
  4. Сборка: тесто раскатайте в 3 тонких пласта. Выпекайте лепешки в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.
  5. Каждый корж смажьте кремом. Выложите на первый корж клубнику, накройте вторым коржом, смажьте кремом, выложите клубнику и так далее. Верхний корж смажьте кремом и посыпьте сахарной пудрой.
  6. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы крем застыл.

А если вы любите торты, рекомендуем приготовить торт из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем приготовить шоколадно-творожный торт без выпечки.

Теги:
#Рецепт #Торт #еда-Телеграф