Новый взгляд на классический десерт: рецепт Наполеона с клубникой
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Клубника придает Наполеону особый вкус и свежесть.
Наполеон – это не просто десерт, это настоящая классика, всегда актуальная. Хрустящие лепешки, нежный заварной крем, свежая клубника – такое сочетание не оставит равнодушным никого. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий вариант этого десерта – ароматный Наполеон с клубникой, который станет отличным дополнением к любому праздничному столу или летнему пикнику.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 250 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ст. л. лимонного сока
Для крема:
- 1 л молока
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 80 г кукурузного крахмала
- 1 пакетик ванилина
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г клубники
- 50 г сахарной пудры
Приготовление:
- Тесто: в миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Убейте яйцо, лимонный сок и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Крем: в кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар, кукурузный крахмал и ванилин. Доведите до кипения, постоянно помешивая, и варите на медленном огне в течение 5-7 минут, пока крем не загустеет. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте хорошо. Накройте крем пищевой плёнкой и дайте ему остыть.
- Начинка: клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ломтиками.
- Сборка: тесто раскатайте в 3 тонких пласта. Выпекайте лепешки в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.
- Каждый корж смажьте кремом. Выложите на первый корж клубнику, накройте вторым коржом, смажьте кремом, выложите клубнику и так далее. Верхний корж смажьте кремом и посыпьте сахарной пудрой.
- Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы крем застыл.
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