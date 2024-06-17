Новый взгляд на классический десерт: рецепт Наполеона с клубникой

Клубника придает Наполеону особый вкус и свежесть.

Наполеон – это не просто десерт, это настоящая классика, всегда актуальная. Хрустящие лепешки, нежный заварной крем, свежая клубника – такое сочетание не оставит равнодушным никого. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий вариант этого десерта – ароматный Наполеон с клубникой, который станет отличным дополнением к любому праздничному столу или летнему пикнику.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 г сливочного масла

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

1 ст. л. лимонного сока

Для крема:

1 л молока

4 яйца

150 г сахара

80 г кукурузного крахмала

1 пакетик ванилина

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г клубники

50 г сахарной пудры

Приготовление:

Тесто: в миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Убейте яйцо, лимонный сок и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Крем: в кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар, кукурузный крахмал и ванилин. Доведите до кипения, постоянно помешивая, и варите на медленном огне в течение 5-7 минут, пока крем не загустеет. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте хорошо. Накройте крем пищевой плёнкой и дайте ему остыть. Начинка: клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ломтиками. Сборка: тесто раскатайте в 3 тонких пласта. Выпекайте лепешки в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми. Каждый корж смажьте кремом. Выложите на первый корж клубнику, накройте вторым коржом, смажьте кремом, выложите клубнику и так далее. Верхний корж смажьте кремом и посыпьте сахарной пудрой. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы крем застыл.

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