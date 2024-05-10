Этот рецепт заставит полюбить грибы даже тех, кто их ненавидит: как приготовить мясо по-французски
- Автор
-
- Дата публикации
-
Ваша семья будет в восторге от этого блюда. Сочетание грибов, сыра и мяса поразит даже самого требовательного гурмана.
Мясо, грибы и сыр – это классическое сочетание, которое всегда гарантирует сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо. Запеченное в духовке, оно пропитывается соками, становится нежным и тает во рту, даря незабываемые гастрономические впечатления. Также, предлагаем рецепт курицы, запеченной в кефире.
Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами запеченного мяса с грибами и сыром, которые помогут вам разнообразить свое меню и порадовать близких изысканным ужином. Об этом пишет Обозреватель.
1. Запеченная свинина с грибами и сыром "По-итальянски":
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 200 г твердого творога (моцарелла, пармезан)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. орегано
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте свиную вырезку порционными кусками, посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.
- Нарежьте лук и чеснок кубиками, а шампиньоны — ломтиками.
- Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности, затем добавьте шампиньоны и готовьте, пока они не выпустят жидкость.
- Добавьте орегано и тушите грибы еще 2-3 минуты.
- Выложите обжаренную свинину в форму для запекания.
- Сверху выложите тушеные грибы.
- Посыпьте блюдо тертым сыром.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут до золотистой корочки сыра.
2. Запеченная курица с грибами и сыром "Французская":
Ингредиенты:
- 1 целая курица (1,5 кг)
- 400 г шампиньонов
- 200 г сливок
- 100 г сыра (моцарелла, пармезан)
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1 ст. л. муки
- 1 ч. л. сухого тимьяна
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Разрежьте курицу на порционные куски, посолите, поперчите и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки.
- Нарежьте шампиньоны ломтиками.
- Растопите сливочное масло в сковороде, где жарилась курица, добавьте муку и готовьте 1 минуту.
- Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
- Добавьте чабрец, соль и перец по вкусу.
- Доведите соус до кипения, затем убавьте огонь и добавьте шампиньоны.
- Тушите грибы в соусе 5-7 минут.
- Выложите курицу в форму для запекания.
- Залейте курицу грибным соусом.
- Посыпьте блюдо тертым сыром.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30-40 минут до золотистой корочки сыра.
Также мы рассказывали, как быстро приготовить листья на голубке. Раньше мы писали, как правильно варить филе.