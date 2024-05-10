Этот рецепт заставит полюбить грибы даже тех, кто их ненавидит: как приготовить мясо по-французски

Ваша семья будет в восторге от этого блюда. Сочетание грибов, сыра и мяса поразит даже самого требовательного гурмана.

Мясо, грибы и сыр – это классическое сочетание, которое всегда гарантирует сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо. Запеченное в духовке, оно пропитывается соками, становится нежным и тает во рту, даря незабываемые гастрономические впечатления. Также, предлагаем рецепт курицы, запеченной в кефире.

Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами запеченного мяса с грибами и сыром, которые помогут вам разнообразить свое меню и порадовать близких изысканным ужином. Об этом пишет Обозреватель.

1. Запеченная свинина с грибами и сыром "По-итальянски":

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

300 г шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 г твердого творога (моцарелла, пармезан)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. орегано

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте свиную вырезку порционными кусками, посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Нарежьте лук и чеснок кубиками, а шампиньоны — ломтиками. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности, затем добавьте шампиньоны и готовьте, пока они не выпустят жидкость. Добавьте орегано и тушите грибы еще 2-3 минуты. Выложите обжаренную свинину в форму для запекания. Сверху выложите тушеные грибы. Посыпьте блюдо тертым сыром. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут до золотистой корочки сыра.

2. Запеченная курица с грибами и сыром "Французская":

Ингредиенты:

1 целая курица (1,5 кг)

400 г шампиньонов

200 г сливок

100 г сыра (моцарелла, пармезан)

2 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. муки

1 ч. л. сухого тимьяна

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разрежьте курицу на порционные куски, посолите, поперчите и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Нарежьте шампиньоны ломтиками. Растопите сливочное масло в сковороде, где жарилась курица, добавьте муку и готовьте 1 минуту. Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Добавьте чабрец, соль и перец по вкусу. Доведите соус до кипения, затем убавьте огонь и добавьте шампиньоны. Тушите грибы в соусе 5-7 минут. Выложите курицу в форму для запекания. Залейте курицу грибным соусом. Посыпьте блюдо тертым сыром. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30-40 минут до золотистой корочки сыра.

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