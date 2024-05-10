Этот рецепт заставит полюбить грибы даже тех, кто их ненавидит: как приготовить мясо по-французски

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это мясо станет отличным вариантом ужина или обеда (изображение создано с помощью ИИ)
Это мясо станет отличным вариантом ужина или обеда (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ваша семья будет в восторге от этого блюда. Сочетание грибов, сыра и мяса поразит даже самого требовательного гурмана.

Мясо, грибы и сыр – это классическое сочетание, которое всегда гарантирует сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо. Запеченное в духовке, оно пропитывается соками, становится нежным и тает во рту, даря незабываемые гастрономические впечатления. Также, предлагаем рецепт курицы, запеченной в кефире.

Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами запеченного мяса с грибами и сыром, которые помогут вам разнообразить свое меню и порадовать близких изысканным ужином. Об этом пишет Обозреватель.

1. Запеченная свинина с грибами и сыром "По-итальянски":

Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки
  • 300 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г твердого творога (моцарелла, пармезан)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. орегано
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте свиную вырезку порционными кусками, посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.
  2. Нарежьте лук и чеснок кубиками, а шампиньоны — ломтиками.
  3. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности, затем добавьте шампиньоны и готовьте, пока они не выпустят жидкость.
  4. Добавьте орегано и тушите грибы еще 2-3 минуты.
  5. Выложите обжаренную свинину в форму для запекания.
  6. Сверху выложите тушеные грибы.
  7. Посыпьте блюдо тертым сыром.
  8. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут до золотистой корочки сыра.

2. Запеченная курица с грибами и сыром "Французская":

Ингредиенты:

  • 1 целая курица (1,5 кг)
  • 400 г шампиньонов
  • 200 г сливок
  • 100 г сыра (моцарелла, пармезан)
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • 1 ч. л. сухого тимьяна
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Разрежьте курицу на порционные куски, посолите, поперчите и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки.
  2. Нарежьте шампиньоны ломтиками.
  3. Растопите сливочное масло в сковороде, где жарилась курица, добавьте муку и готовьте 1 минуту.
  4. Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
  5. Добавьте чабрец, соль и перец по вкусу.
  6. Доведите соус до кипения, затем убавьте огонь и добавьте шампиньоны.
  7. Тушите грибы в соусе 5-7 минут.
  8. Выложите курицу в форму для запекания.
  9. Залейте курицу грибным соусом.
  10. Посыпьте блюдо тертым сыром.
  11. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30-40 минут до золотистой корочки сыра.

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