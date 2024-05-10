Вы удивитесь, насколько это вкусно: добавьте в салат "Мивину"

Блюдо получается сытным и вкусным

Лапшу быстрого приготовления обычно едят как первое блюдо. Однако из нее можно приготовить вкусный салат, как, например, с болгарским перцем, твердым сыром и луком.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом еще одного вкусного салата – с вареными яйцами и докторской колбасой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hotuyte_ta_smakuyte".

Как приготовить салат с "Мивиной", колбасой и яйцом

Ингредиенты:

лапша быстрого приготовления – 2 пачки;

огурец – 1-2 шт.;

вареные яйца – 3 шт.;

лекарственная колбаса – 200 г;

кукуруза – 0,5 банки;

майонез;

соль, перец;

Способ приготовления:

Лапшу измельчить, добавить половину специй из пачки, залить кипятком, оставить на 10 минут. Слить лишнюю воду и высыпать в глубокую посуду. Туда добавить порезанные кубиком огурцы, яйца, колбасу и кукурузу. Заправить майонезом, перемешать.

Раньше мы писали, как правильно заварить вермишель быстрого приготовления. Кроме самой вермишели понадобится всего несколько продуктов, но это сделать блюдо более аппетитным.