Вы удивитесь, насколько это вкусно: добавьте в салат "Мивину"
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Блюдо получается сытным и вкусным
Лапшу быстрого приготовления обычно едят как первое блюдо. Однако из нее можно приготовить вкусный салат, как, например, с болгарским перцем, твердым сыром и луком.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом еще одного вкусного салата – с вареными яйцами и докторской колбасой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hotuyte_ta_smakuyte".
Как приготовить салат с "Мивиной", колбасой и яйцом
Ингредиенты:
- лапша быстрого приготовления – 2 пачки;
- огурец – 1-2 шт.;
- вареные яйца – 3 шт.;
- лекарственная колбаса – 200 г;
- кукуруза – 0,5 банки;
- майонез;
- соль, перец;
Способ приготовления:
- Лапшу измельчить, добавить половину специй из пачки, залить кипятком, оставить на 10 минут.
- Слить лишнюю воду и высыпать в глубокую посуду.
- Туда добавить порезанные кубиком огурцы, яйца, колбасу и кукурузу.
- Заправить майонезом, перемешать.
Раньше мы писали, как правильно заварить вермишель быстрого приготовления. Кроме самой вермишели понадобится всего несколько продуктов, но это сделать блюдо более аппетитным.