Вы удивитесь, насколько это вкусно: добавьте в салат "Мивину"

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Оригинальный салат на скорую руку
Оригинальный салат на скорую руку. Фото 1000.menu

Блюдо получается сытным и вкусным

Лапшу быстрого приготовления обычно едят как первое блюдо. Однако из нее можно приготовить вкусный салат, как, например, с болгарским перцем, твердым сыром и луком.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом еще одного вкусного салата – с вареными яйцами и докторской колбасой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hotuyte_ta_smakuyte".

Как приготовить салат с "Мивиной", колбасой и яйцом

Ингредиенты:

  • лапша быстрого приготовления – 2 пачки;
  • огурец – 1-2 шт.;
  • вареные яйца – 3 шт.;
  • лекарственная колбаса – 200 г;
  • кукуруза – 0,5 банки;
  • майонез;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

  1. Лапшу измельчить, добавить половину специй из пачки, залить кипятком, оставить на 10 минут.
  2. Слить лишнюю воду и высыпать в глубокую посуду.
  3. Туда добавить порезанные кубиком огурцы, яйца, колбасу и кукурузу.
  4. Заправить майонезом, перемешать.

Раньше мы писали, как правильно заварить вермишель быстрого приготовления. Кроме самой вермишели понадобится всего несколько продуктов, но это сделать блюдо более аппетитным.

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