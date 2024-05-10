Сосиски в тісті можуть бути ще "лінивішими": приготуйте їх у хлібі

Чудовий варіант для кулінарів-початківців

Діти люблять сосиски в тісті через те, що це смачно, а господині — через те, що їх легко готувати. Для приготування цієї страви зовсім не обов'язково замішувати тісто самостійно. Його можна купити готове або приготувати сосиски в лаваші.

Сьогодні ми пропонуємо ще більше спростити завдання і приготувати цей смачний перекус у хлібі. Сосиски будуть на столі за лічені хвилини, інформують Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати сосиски в хлібі

Інгредієнти:

хліб тостовий – 7 шт.;

яйця – 1 шт.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

сир слайсами чедер – 7 шматочків;

сосиски – 7 шт.;

олія для смаження;

зелень та кунжут за бажанням;

Спосіб приготування:

Обрізати скоринку у хліба. Покласти її у блендер. Туди ж додати сіль та паприку. Збити до стану дрібної крихти. Яйце збити виделкою. Мʼякуш хліба добре розкотити та покласти на нього сир. Далі сосиску скрутити в рулетик та край хліба фіксувати білком. Обваляти хлібні рулетики в яйці. Потім в попередньо підготовленій крихті та смажити з усіх боків до золотистого кольору. Викласти сосиски на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.

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