Сосиски в тісті можуть бути ще "лінивішими": приготуйте їх у хлібі
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Чудовий варіант для кулінарів-початківців
Діти люблять сосиски в тісті через те, що це смачно, а господині — через те, що їх легко готувати. Для приготування цієї страви зовсім не обов'язково замішувати тісто самостійно. Його можна купити готове або приготувати сосиски в лаваші.
Сьогодні ми пропонуємо ще більше спростити завдання і приготувати цей смачний перекус у хлібі. Сосиски будуть на столі за лічені хвилини, інформують Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати сосиски в хлібі
Інгредієнти:
- хліб тостовий – 7 шт.;
- яйця – 1 шт.;
- копчена паприка – 1 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- сир слайсами чедер – 7 шматочків;
- сосиски – 7 шт.;
- олія для смаження;
- зелень та кунжут за бажанням;
Спосіб приготування:
- Обрізати скоринку у хліба.
- Покласти її у блендер.
- Туди ж додати сіль та паприку.
- Збити до стану дрібної крихти.
- Яйце збити виделкою.
- Мʼякуш хліба добре розкотити та покласти на нього сир.
- Далі сосиску скрутити в рулетик та край хліба фіксувати білком.
- Обваляти хлібні рулетики в яйці.
- Потім в попередньо підготовленій крихті та смажити з усіх боків до золотистого кольору.
- Викласти сосиски на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.
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