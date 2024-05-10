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Сосиски в тісті можуть бути ще "лінивішими": приготуйте їх у хлібі

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Швидко, просто, нашвидкуруч
Швидко, просто, нашвидкуруч. Фото food.obozrevatel.com

Чудовий варіант для кулінарів-початківців

Діти люблять сосиски в тісті через те, що це смачно, а господині — через те, що їх легко готувати. Для приготування цієї страви зовсім не обов'язково замішувати тісто самостійно. Його можна купити готове або приготувати сосиски в лаваші.

Сьогодні ми пропонуємо ще більше спростити завдання і приготувати цей смачний перекус у хлібі. Сосиски будуть на столі за лічені хвилини, інформують Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати сосиски в хлібі

Інгредієнти:

  • хліб тостовий – 7 шт.;
  • яйця – 1 шт.;
  • копчена паприка – 1 ч. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • сир слайсами чедер – 7 шматочків;
  • сосиски – 7 шт.;
  • олія для смаження;
  • зелень та кунжут за бажанням;

Спосіб приготування:

  1. Обрізати скоринку у хліба.
  2. Покласти її у блендер.
  3. Туди ж додати сіль та паприку.
  4. Збити до стану дрібної крихти.
  5. Яйце збити виделкою.
  6. Мʼякуш хліба добре розкотити та покласти на нього сир.
  7. Далі сосиску скрутити в рулетик та край хліба фіксувати білком.
  8. Обваляти хлібні рулетики в яйці.
  9. Потім в попередньо підготовленій крихті та смажити з усіх боків до золотистого кольору.
  10. Викласти сосиски на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.

А якщо ви любите смачні та швидкі закуски, рекомендуємо приготувати бутерброди з єврейською намазкою. Вона підійде як просто на перекус, так і до святкового столу.

Теги:
#Сосиски #Тісто #Готуємо вдома