Не ищите других рецептов: этот салат захочется готовить ежедневно

За этот рецепт талия поблагодарит

Мы часто готовим дома самые разнообразные салаты. Это простое и быстрое в приготовлении — нужно лишь измельчить все необходимые ингредиенты и заправить любимым соусом. К тому же это отличный вариант "накормить" близких витаминами.

Именно такой вкусный, быстрый и полезный салат вместе с "Попоїсти" мы сегодня и приготовим. За считанные минуты у вас на столе окажется настолько вкусное блюдо, что за уши не оттянете даже гурмана.

Как приготовить салат с пекинской капустой

Ингредиенты:

пекинская капуста — 300 г;

огурец — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

сыр голландский — 100 г;

яйца куриные — 2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

сметана 20% (майонез, греческий йогурт) — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные яйца варим круто, даем им остыть. Чистим от скорлупы и нарезаем кубиками. Пекинскую капусту нарезаем средними кусочками, свежий огурец — маленькими кубиками, а болгарский перец — соломкой или кубиками. Сыр натираем на большой терке. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, солим и перчим по вкусу. Заправляем сметаной (майонезом или греческим йогуртом) и тщательно все перемешиваем.

Подаем готовый салат с любимыми котлетками. Близкие вас точно расцелуют.