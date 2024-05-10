Не ищите других рецептов: этот салат захочется готовить ежедневно
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За этот рецепт талия поблагодарит
Мы часто готовим дома самые разнообразные салаты. Это простое и быстрое в приготовлении — нужно лишь измельчить все необходимые ингредиенты и заправить любимым соусом. К тому же это отличный вариант "накормить" близких витаминами.
Именно такой вкусный, быстрый и полезный салат вместе с "Попоїсти" мы сегодня и приготовим. За считанные минуты у вас на столе окажется настолько вкусное блюдо, что за уши не оттянете даже гурмана.
Как приготовить салат с пекинской капустой
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 300 г;
- огурец — 1 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- сыр голландский — 100 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- сметана 20% (майонез, греческий йогурт) — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца варим круто, даем им остыть. Чистим от скорлупы и нарезаем кубиками.
- Пекинскую капусту нарезаем средними кусочками, свежий огурец — маленькими кубиками, а болгарский перец — соломкой или кубиками.
- Сыр натираем на большой терке.
- Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, солим и перчим по вкусу. Заправляем сметаной (майонезом или греческим йогуртом) и тщательно все перемешиваем.
Подаем готовый салат с любимыми котлетками. Близкие вас точно расцелуют.