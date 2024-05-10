Не шукайте інших рецептів: цей салат захочеться готувати щодня

За цей рецепт талія подякує

Ми часто готуємо вдома найрізноманітніші салати. Це просте та швидке у приготуванні – потрібно лише подрібнити всі необхідні інгредієнти та заправити улюбленим соусом. До того ж це чудовий варіант "нагодувати" близьких вітамінами.

Саме такий смачний, швидкий та корисний салат разом із "Попоїсти" ми сьогодні й приготуємо. За лічені хвилини на столі виявиться настільки смачна страва, що за вуха не відтягнете навіть гурмана.

Як приготувати салат з пекінською капустою

Інгредієнти:

пекінська капуста — 300 г;

огірок — 1 шт.;

болгарський перець — 2 шт.;

сир голландський — 100 г;

яйця курячі — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

сметана 20% (майонез, грецький йогурт) — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курячі яйця варимо круто, даємо їм охолонути. Чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками. Пекінську капусту нарізаємо середніми шматочками, свіжий огірок – маленькими кубиками, а болгарський перець – соломкою чи кубиками. Сир натираємо на великій тертці. Всі підготовлені інгредієнти відправляємо в салатник, солимо та перчимо до свого смаку. Заправляємо сметаною (майонезом або грецьким йогуртом) і ретельно перемішуємо.

Подаємо готовий салат з улюбленими котлетками. Близькі вас точно поцілують.