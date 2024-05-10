Відмінний спосіб "відпочити" після Великодня: так суп ви ще не готували (відео)
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Спробуйте ложку — і не зможете зупинитися
Хочеться розвантажитися після пишних пасок та ароматної пасхальної буженини ? Тоді цей рецепт – те, що вам потрібно.
Такий суп з помідорів, овочів та макаронів за рецептом Shuba точно сподобається абсолютно всім. Готується він швидко, а виходить легким — те, що потрібне після Великодня. Спробуйте – і цей рецепт точно буде у вас у закладках.
Як приготувати томатний суп з макаронами
Інгредієнти на 4 порції:
- вода — 2 л;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- корінь петрушки — 1 шт.;
- томати — 700 г;
- макарони — 100 г;
- масло вершкове 73% — 40 г;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний, горошок – 4 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- зелень — 10 г.
Спосіб приготування:
- Овочі чистимо і ретельно миємо. Корінь петрушки та моркву натираємо на великій тертці, крейду нарізаємо цибулю.
- Підготовлені овочі відправляємо у киплячу воду. Туди ж додаємо сіль, перець, лавровий лист та варимо на маленькому вогні.
- Невеликими скибочками нарізаємо помідори, відправляємо в каструлю, доводимо до кипіння і варимо протягом 15-20 хвилин.
- Через зазначений час до супу додаємо макарони. Все перемішуємо та варимо близько 5-7 хвилин.
Додаємо подрібнену зелень. Подаємо до столу з домашнім хлібом.