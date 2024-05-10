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Відмінний спосіб "відпочити" після Великодня: так суп ви ще не готували (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий суп із помідорів з макаронами.
Легкий суп із помідорів з макаронами.. Фото shuba.life

Спробуйте ложку — і не зможете зупинитися

Хочеться розвантажитися після пишних пасок та ароматної пасхальної буженини ? Тоді цей рецепт – те, що вам потрібно.

Такий суп з помідорів, овочів та макаронів за рецептом Shuba точно сподобається абсолютно всім. Готується він швидко, а виходить легким — те, що потрібне після Великодня. Спробуйте – і цей рецепт точно буде у вас у закладках.

Як приготувати томатний суп з макаронами

Інгредієнти на 4 порції:

  • вода — 2 л;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • корінь петрушки — 1 шт.;
  • томати — 700 г;
  • макарони — 100 г;
  • масло вершкове 73% — 40 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний, горошок – 4 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • зелень — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Овочі чистимо і ретельно миємо. Корінь петрушки та моркву натираємо на великій тертці, крейду нарізаємо цибулю.
  2. Підготовлені овочі відправляємо у киплячу воду. Туди ж додаємо сіль, перець, лавровий лист та варимо на маленькому вогні.
  3. Невеликими скибочками нарізаємо помідори, відправляємо в каструлю, доводимо до кипіння і варимо протягом 15-20 хвилин.
  4. Через зазначений час до супу додаємо макарони. Все перемішуємо та варимо близько 5-7 хвилин.

Додаємо подрібнену зелень. Подаємо до столу з домашнім хлібом.

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#Рецепт #Суп #Готуємо вдома