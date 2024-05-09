Как вкусно использовать прошлогодние вишни из морозилки: самый простой рецепт роскошного десерта
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Очень простые и удачные сладости
Мы рассказывали, как испечь вкусный пирог с начинкой. Для следующего десерта вам даже духовку включить не придется. А еще это простой способ использовать замороженные вишни, лежащие с прошлым летом.
Этот изысканный десерт удивит вас невероятным вкусом и легкостью приготовления. Нежный шоколадный мусс и сочная вишневая начинка создают непревзойденное сочетание, которое покорит сердца даже самых требовательных гурманов. Рецептом разделились на meta.ua.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 100 мл сливок (1 часть) жирность не менее 30%
- 200 г черного шоколада
- 5 г желатина + 25 мл воды
- 250 мл сливок (2 часть) жирность не менее 30%
- Для вишневой начинки:
- 200 г вишни без косточки
- 50 мл воды
- 15 г кукурузного крахмала
- 20 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Замочите желатин в воде комнатной температуры (1:5) на 10-15 минут, чтобы отек. Соедините молоко со сливками (1 часть) и прогрейте на огне до парения.
- Добавьте набухший желатин к молоку со сливками и тщательно перемешайте. Растопите шоколад на водяной бане.
- Добавьте растопленный шоколад в молочно-сливочную смесь с желатином и пробейте блендером до однородной консистенции. Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник до охлаждения до 32°C.
- Взбейте сливки (2 часть) до стойких пиков. Осторожно введите взбитые сливки в шоколадное основание, чтобы не потерять великолепие. Разложите мусс в прозрачные стаканчики и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Вишни разморозьте, слейте излишнюю воду. Смешайте вишню без косточки, воду, кукурузный крахмал и сахарную пудру.
- Отправьте смесь в сотейник и, постоянно помешивая, доведите до кипения на среднем огне. Проварите в течение 1 минуты, чтобы исчез привкус крахмала. Дайте вишневой начинке остыть.
- Достаньте из холодильника стаканчики с шоколадным муссом. Выложите на мусс вишневую начинку. Подавайте десерт охлажденным.
Десерт прост, но очень вкусен. Также мы рассказывали, как испечь аппетитные рогалики.