Як смачно використати торішні вишні з морозилки: найпростіший рецепт розкішного десерту

Дуже прості і вдалі солодощі

Ми розповідали, як спекти смачний пиріг з начинкою. Для наступного десерту вам навіть духовку вмикати не доведеться. А ще це простий спосіб використати заморожені вишні, які лежать з минулого літа.

Цей вишуканий десерт здивує вас своїм неймовірним смаком та легкістю приготування. Ніжний шоколадний мус та соковита вишнева начинка створюють неперевершене поєднання, яке підкорить серця навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом поділились на meta.ua.

Інгредієнти:

200 мл молока

100 мл вершків (1 частина) жирність не менше 30%

200 г чорного шоколаду

5 г желатину + 25 мл води

250 мл вершків (2 частина) жирність не менше 30%

Для вишневої начинки:

200 г вишні без кісточки

50 мл води

15 г кукурудзяного крохмалю

20 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

Замочіть желатин у воді кімнатної температури (1:5) на 10-15 хвилин, щоб він набряк. З'єднайте молоко з вершками (1 частина) і прогрійте на вогні до паріння. Додайте набряклий желатин до молока з вершками і ретельно перемішайте. Розтопіть шоколад на водяній бані. Додайте розтоплений шоколад до молочно-вершкової суміші з желатином і пробийте блендером до однорідної консистенції. Накрийте плівкою в контакт і поставте в холодильник до охолодження до 32°C. Збийте вершки (2 частина) до стійких піків. Обережно введіть збиті вершки в шоколадну основу, щоб не втратити пишність. Розкладіть мус у прозорі стаканчики і поставте в холодильник на кілька годин. Вишні розморозьте, злийте зайву воду. Змішайте вишню без кісточки, воду, кукурудзяний крохмаль і цукрову пудру. Відправте суміш у сотейник і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння на середньому вогні. Проваріть протягом 1 хвилини, щоб зник присмак крохмалю. Дайте вишневій начинці охолонути. Дістаньте з холодильника стаканчики з шоколадним мусом. Викладіть на мус вишневу начинку. Подавайте десерт охолодженим.

Десерт простий, але дуже смачний. Також ми розповідали, як спекти апетитні рогалики.