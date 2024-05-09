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Уникальный семейный рецепт борща: старинное блюдо "Квасок"

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Борщ по этому рецепту получается особенно ароматным Новость обновлена 09 мая 2024, 14:27
Борщ по этому рецепту получается особенно ароматным. Фото ТСН

Великолепный старинный рецепт борща

Мы рассказывали, как приготовить аппетитный бигос. Теперь делимся рецептом особого борща. Это Карильский праздничный борщ "Квасок", который готовят в Черниговской области и который внесли в областной перечень нематериального культурного наследия.

Это старый семейный рецепт, который готовят по большим праздникам. По словам представительницы семьи, Ирины Михайловны Евтушенко, этот борщ всегда получается наваристым, ароматным и невероятно вкусным. Рецептом хозяйка поделилась с порталом "Время Черниговский".

Ингредиенты:

  • 500 г свиного окорока;
  • 500 г лука;
  • 200 г сушеных груш;
  • 500 мл свекловичного кваса;
  • 2 ст. л. смальцем;
  • Перец горошком;
  • Лавровый лист;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Для свекловичного кваса 2 небольшие красные свеклы и 2 сахарные разрезать на 4 части. Поместить его в банку и залить холодной очищенной водой.
  2. Накрыть банку марлей и поставить в холодное место. Квас готов, когда пузырьки, образующиеся внутри, начнут подниматься вверх. Это может занять несколько дней.
  3. Окорок обрезать, мякоть порезать на кусочки и немного обжарить на сухой сковороде. Из костей сварить бульон, используя 2 л воды, квас и соль.
  4. Лук порезать полукольцами и обжарить на смальце на сковороде, но не до золотистого цвета. Сушеные груши на ночь залить холодной водой.
  5. Добавить груши и мясо в полуготовый бульон, варить до готовности. Вынуть кости, обобрать из них мясо и добавить его вместе с луком и специями в бульон. Довести до кипения и снять с огня.

Когда борщ настоится, блюдо можно подавать. Это вариант праздничного борща, который готовят к Рождеству. Также мы рассказывали, как приготовить фучики по старинному рецепту.

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