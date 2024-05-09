Уникальный семейный рецепт борща: старинное блюдо "Квасок"

Великолепный старинный рецепт борща

Мы рассказывали, как приготовить аппетитный бигос. Теперь делимся рецептом особого борща. Это Карильский праздничный борщ "Квасок", который готовят в Черниговской области и который внесли в областной перечень нематериального культурного наследия.

Это старый семейный рецепт, который готовят по большим праздникам. По словам представительницы семьи, Ирины Михайловны Евтушенко, этот борщ всегда получается наваристым, ароматным и невероятно вкусным. Рецептом хозяйка поделилась с порталом "Время Черниговский".

Ингредиенты:

500 г свиного окорока;

500 г лука;

200 г сушеных груш;

500 мл свекловичного кваса;

2 ст. л. смальцем;

Перец горошком;

Лавровый лист;

соль.

Способ приготовления:

Для свекловичного кваса 2 небольшие красные свеклы и 2 сахарные разрезать на 4 части. Поместить его в банку и залить холодной очищенной водой. Накрыть банку марлей и поставить в холодное место. Квас готов, когда пузырьки, образующиеся внутри, начнут подниматься вверх. Это может занять несколько дней. Окорок обрезать, мякоть порезать на кусочки и немного обжарить на сухой сковороде. Из костей сварить бульон, используя 2 л воды, квас и соль. Лук порезать полукольцами и обжарить на смальце на сковороде, но не до золотистого цвета. Сушеные груши на ночь залить холодной водой. Добавить груши и мясо в полуготовый бульон, варить до готовности. Вынуть кости, обобрать из них мясо и добавить его вместе с луком и специями в бульон. Довести до кипения и снять с огня.

Когда борщ настоится, блюдо можно подавать. Это вариант праздничного борща, который готовят к Рождеству. Также мы рассказывали, как приготовить фучики по старинному рецепту.