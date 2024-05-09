Уникальный семейный рецепт борща: старинное блюдо "Квасок"
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Великолепный старинный рецепт борща
Мы рассказывали, как приготовить аппетитный бигос. Теперь делимся рецептом особого борща. Это Карильский праздничный борщ "Квасок", который готовят в Черниговской области и который внесли в областной перечень нематериального культурного наследия.
Это старый семейный рецепт, который готовят по большим праздникам. По словам представительницы семьи, Ирины Михайловны Евтушенко, этот борщ всегда получается наваристым, ароматным и невероятно вкусным. Рецептом хозяйка поделилась с порталом "Время Черниговский".
Ингредиенты:
- 500 г свиного окорока;
- 500 г лука;
- 200 г сушеных груш;
- 500 мл свекловичного кваса;
- 2 ст. л. смальцем;
- Перец горошком;
- Лавровый лист;
- соль.
Способ приготовления:
- Для свекловичного кваса 2 небольшие красные свеклы и 2 сахарные разрезать на 4 части. Поместить его в банку и залить холодной очищенной водой.
- Накрыть банку марлей и поставить в холодное место. Квас готов, когда пузырьки, образующиеся внутри, начнут подниматься вверх. Это может занять несколько дней.
- Окорок обрезать, мякоть порезать на кусочки и немного обжарить на сухой сковороде. Из костей сварить бульон, используя 2 л воды, квас и соль.
- Лук порезать полукольцами и обжарить на смальце на сковороде, но не до золотистого цвета. Сушеные груши на ночь залить холодной водой.
- Добавить груши и мясо в полуготовый бульон, варить до готовности. Вынуть кости, обобрать из них мясо и добавить его вместе с луком и специями в бульон. Довести до кипения и снять с огня.
Когда борщ настоится, блюдо можно подавать. Это вариант праздничного борща, который готовят к Рождеству. Также мы рассказывали, как приготовить фучики по старинному рецепту.