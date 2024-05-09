Унікальний сімейний рецепт борщу: старовинна страва "Квасок"

Чудовий старовинний рецепт борщу

Ми розповідали, як приготувати апетитний бігос. Тепер ділимось рецептом особливого борщу. Це Карильський святковий борщ "Квасок", який готують на Чернігівщині і який внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.

Це старий сімейний рецепт, який готують на великі свята. За словами представниці сім’ї, Ірини Михайлівни Євтушенко, цей борщ завжди виходить наваристим, ароматним і неймовірно смачним. Рецептом господиня поділилась з порталом "Час Чернігівський".

Інгредієнти:

500 г свинячого окосту;

500 г цибулі;

200 г сушених груш;

500 мл бурякового квасу;

2 ст. л. смальцю;

Перець горошком;

Лавровий лист;

Сіль.

Спосіб приготування:

Для бурякового квасу 2 невеликі червоні буряки та 2 цукрові розрізати на 4 частини. Помістити їх у банку та залити холодною очищеною водою. Накрити банку марлею і поставити в прохолодне місце. Квас готовий, коли бульбашки, що утворюються всередині, почнуть підійматися вгору. Це може зайняти кілька днів. Окіст обрізати, м'якоть порізати на шматочки і трохи обсмажити на сухій пательні. З кісток зварити бульйон, використовуючи 2 л води, квас і сіль. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити на смальці на сковорідці, але не до золотистого кольору. Сушені груші на ніч залити холодною водою. Додати груші та м'ясо в напівготовий бульйон, варити до готовності. Вийняти кістки, обібрати з них м'ясо і додати його разом з цибулею та спеціями в бульйон. Довести до кипіння і зняти з вогню.

Коли борщ настоїться, страву можна подавати. Це варіант святкового борщу, який готують на Різдво. Також ми розповідали, як приготувати фучики за старовинним рецептом.