Рус

Унікальний сімейний рецепт борщу: старовинна страва "Квасок"

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Борщ за цим рецептом виходить особливо ароматним Новина оновлена 09 травня 2024, 14:27
Борщ за цим рецептом виходить особливо ароматним. Фото ТСН

Чудовий старовинний рецепт борщу

Ми розповідали, як приготувати апетитний бігос. Тепер ділимось рецептом особливого борщу. Це Карильський святковий борщ "Квасок", який готують на Чернігівщині і який внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.

Це старий сімейний рецепт, який готують на великі свята. За словами представниці сім’ї, Ірини Михайлівни Євтушенко, цей борщ завжди виходить наваристим, ароматним і неймовірно смачним. Рецептом господиня поділилась з порталом "Час Чернігівський".

Інгредієнти:

  • 500 г свинячого окосту;
  • 500 г цибулі;
  • 200 г сушених груш;
  • 500 мл бурякового квасу;
  • 2 ст. л. смальцю;
  • Перець горошком;
  • Лавровий лист;
  • Сіль.

Спосіб приготування:

  1. Для бурякового квасу 2 невеликі червоні буряки та 2 цукрові розрізати на 4 частини. Помістити їх у банку та залити холодною очищеною водою.
  2. Накрити банку марлею і поставити в прохолодне місце. Квас готовий, коли бульбашки, що утворюються всередині, почнуть підійматися вгору. Це може зайняти кілька днів.
  3. Окіст обрізати, м'якоть порізати на шматочки і трохи обсмажити на сухій пательні. З кісток зварити бульйон, використовуючи 2 л води, квас і сіль.
  4. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити на смальці на сковорідці, але не до золотистого кольору. Сушені груші на ніч залити холодною водою.
  5. Додати груші та м'ясо в напівготовий бульйон, варити до готовності. Вийняти кістки, обібрати з них м'ясо і додати його разом з цибулею та спеціями в бульйон. Довести до кипіння і зняти з вогню.

Коли борщ настоїться, страву можна подавати. Це варіант святкового борщу, який готують на Різдво. Також ми розповідали, як приготувати фучики за старовинним рецептом.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Приготування