Весь секрет в заправке: такой салат с сердцами понравится даже тем, кто не любит их
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Можно есть даже без гарнира
Далеко не все любят субпродукты. Однако, зная некоторые уловки приготовления, например, из печени можно сделать ресторанное блюдо – паштет под ягодным желе. А из куриных сердец приготовить вкуснейший салат.
Это блюдо достаточно бюджетное, готовится просто и получается вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить салат с сердечками
Ингредиенты:
- отварные сердечки (индюшиные или куриные);
- вареные яйца;
- маринованные огурцы;
- кукуруза;
- красный лук;
Ингредиенты для заправки:
- сметана;
- горчица;
- соус терияки (можно без него);
- соль и перец по вкусу;
Способ приготовления:
- Сердца почистить, промыть, отварить в подсоленной воде, порезать удобными кусочками.
- Выложить в глубокую миску.
- Огурцы порезать кубиками.
- Лук нарезать полукольцами, обжарить.
- Яйца порезать кубиками.
- Смешать все составляющие, добавить кукурузу.
- Добавить ингредиенты для заправки.
- Посыпать специями, хорошо перемешать.
Раньше мы писали, как вкусно протушить сердца. Благодаря сливочному соусу они точно понравятся близким.