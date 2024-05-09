Весь секрет в заправке: такой салат с сердцами понравится даже тем, кто не любит их

Можно есть даже без гарнира

Далеко не все любят субпродукты. Однако, зная некоторые уловки приготовления, например, из печени можно сделать ресторанное блюдо – паштет под ягодным желе. А из куриных сердец приготовить вкуснейший салат.

Это блюдо достаточно бюджетное, готовится просто и получается вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить салат с сердечками

Ингредиенты:

отварные сердечки (индюшиные или куриные);

вареные яйца;

маринованные огурцы;

кукуруза;

красный лук;

Ингредиенты для заправки:

сметана;

горчица;

соус терияки (можно без него);

соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

Сердца почистить, промыть, отварить в подсоленной воде, порезать удобными кусочками. Выложить в глубокую миску. Огурцы порезать кубиками. Лук нарезать полукольцами, обжарить. Яйца порезать кубиками. Смешать все составляющие, добавить кукурузу. Добавить ингредиенты для заправки. Посыпать специями, хорошо перемешать.

Раньше мы писали, как вкусно протушить сердца. Благодаря сливочному соусу они точно понравятся близким.