Весь секрет у заправці: такий салат з серцями сподобається навіть тим, хто їх не любить
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Можна їсти навіть без гарніру
Далеко не всі люблять субпродукти. Однак, знаючи деякі хитрощі приготування з печінки можна зробити ресторанну страву — паштет під ягідним желе. А з курячих сердець приготувати надзвичайно смачний салат.
Ця страва досить бюджетна, готується просто та виходить смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати салат з серцями
Інгредієнти:
- відварені сердечка (індичі або курячі);
- варені яйця;
- мариновані огірки;
- кукурудза;
- червона цибуля;
Інгредієнти для заправки:
- сметана;
- гірчиця;
- соус теріякі (можна без нього);
- сіль та перець за смаком;
Спосіб приготування:
- Серця почистити, промити, відварити у підсоленій воді, порізати на зручні шматочки.
- Викласти у глибоку миску.
- Огірки нарізати кубиками.
- Цибулю нарізати півкільцями, обсмажити.
- Яйця нарізати кубиками.
- Змішати всі складові, додати кукурудзу.
- Додати інгредієнти для заправки.
- Посипати спеціями, добре перемішати.
Раніше ми писали, як смачно протушкувати серця. Завдяки вершковому соусу вони точно сподобаються близьким.