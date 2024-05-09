Весь секрет у заправці: такий салат з серцями сподобається навіть тим, хто їх не любить

Можна їсти навіть без гарніру

Далеко не всі люблять субпродукти. Однак, знаючи деякі хитрощі приготування з печінки можна зробити ресторанну страву — паштет під ягідним желе. А з курячих сердець приготувати надзвичайно смачний салат.

Ця страва досить бюджетна, готується просто та виходить смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати салат з серцями

Інгредієнти:

відварені сердечка (індичі або курячі);

варені яйця;

мариновані огірки;

кукурудза;

червона цибуля;

Інгредієнти для заправки:

сметана;

гірчиця;

соус теріякі (можна без нього);

сіль та перець за смаком;

Спосіб приготування:

Серця почистити, промити, відварити у підсоленій воді, порізати на зручні шматочки. Викласти у глибоку миску. Огірки нарізати кубиками. Цибулю нарізати півкільцями, обсмажити. Яйця нарізати кубиками. Змішати всі складові, додати кукурудзу. Додати інгредієнти для заправки. Посипати спеціями, добре перемішати.

Раніше ми писали, як смачно протушкувати серця. Завдяки вершковому соусу вони точно сподобаються близьким.