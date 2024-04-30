Понравится даже тем, кто печень не любит: что добавить в котлеты из субпродукта

Сытное блюдо для всей семьи

Далеко не все любят печень из-за специфического вкуса и аромата. Однако даже этот субпродукт можно приготовить вкусно, зная кое-какие секреты приготовления.

Так, из печени можно сделать паштет под ягодным желе или обратить внимание на рецепт печеночных котлет. Им с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko_77".

Как приготовить печеночные котлеты

Ингредиенты:

печень – 600 г;

фарш мясной – 400 г;

лук – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

манка – 3 ст. л.;

соль, перец;

Способ приготовления:

Печень помыть, убрать все лишнее, порезать на кусочки, измельчить в блендере. Добавить кусочки лука, измельчить. Вылить "фарш" в миску, добавить яйца. Посолить, поперчить, перемешать. Добавить манку, перемешать. Добавить мясной фарш, перемешать. Жарить на среднем огне до готовности.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.