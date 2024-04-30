Понравится даже тем, кто печень не любит: что добавить в котлеты из субпродукта
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Сытное блюдо для всей семьи
Далеко не все любят печень из-за специфического вкуса и аромата. Однако даже этот субпродукт можно приготовить вкусно, зная кое-какие секреты приготовления.
Так, из печени можно сделать паштет под ягодным желе или обратить внимание на рецепт печеночных котлет. Им с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko_77".
Как приготовить печеночные котлеты
Ингредиенты:
- печень – 600 г;
- фарш мясной – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- манка – 3 ст. л.;
- соль, перец;
Способ приготовления:
- Печень помыть, убрать все лишнее, порезать на кусочки, измельчить в блендере.
- Добавить кусочки лука, измельчить.
- Вылить "фарш" в миску, добавить яйца.
- Посолить, поперчить, перемешать.
- Добавить манку, перемешать.
- Добавить мясной фарш, перемешать.
- Жарить на среднем огне до готовности.
А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.