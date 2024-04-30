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Понравится даже тем, кто печень не любит: что добавить в котлеты из субпродукта

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Просто, бюджетно и вкусно
Просто, бюджетно и вкусно. Фото 1000.menu

Сытное блюдо для всей семьи

Далеко не все любят печень из-за специфического вкуса и аромата. Однако даже этот субпродукт можно приготовить вкусно, зная кое-какие секреты приготовления.

Так, из печени можно сделать паштет под ягодным желе или обратить внимание на рецепт печеночных котлет. Им с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko_77".

Как приготовить печеночные котлеты

Ингредиенты:

  • печень – 600 г;
  • фарш мясной – 400 г;
  • лук – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • манка – 3 ст. л.;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, убрать все лишнее, порезать на кусочки, измельчить в блендере.
  2. Добавить кусочки лука, измельчить.
  3. Вылить "фарш" в миску, добавить яйца.
  4. Посолить, поперчить, перемешать.
  5. Добавить манку, перемешать.
  6. Добавить мясной фарш, перемешать.
  7. Жарить на среднем огне до готовности.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.

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#Печень #Субпродукты #Котлеты #Готовим дома