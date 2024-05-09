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Две чайных ложки секретного ингредиента - и котлеты не узнать: рецепт будут спрашивать все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные котлеты с корицей
Необычные котлеты с корицей. Фото shuba.life

Такие биточки понравятся даже гурманам

Золотистые, ароматные котлетки — одно из любимых и популярных блюд на нашем столе. Казалось бы, столько рецептов придумано, однако кулинары делятся все новыми и новыми рецептами биточков.

Сегодня мы расскажем, как разнообразить вкус блюда и сделать их пикантными. Поможет нам один необычный продукт — корица. Именно благодаря этой специи блюдо удивит и близких, и друзей. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить котлеты с корицей

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриный фарш — 750 г;
  • лук репчатый — 3 шт.;
  • батон, ломтик (желательно черствый) — 4 шт.;
  • корица молотая — 2 ч. л;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Батон замачиваем на 5 минут в воде или молоке. После немного отжимаем от жидкости, не досуха.
  2. Лук чистим, режем на четыре части. Измельчаем вместе с луком с помощью блендера.
  3. Полученную массу смешиваем с куриным фаршем. Солим по вкусу, добавляем корицу и тщательно перемешиваем все руками. Руками формируем небольшие котлеты.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем подготовленные котлеты. Жарим их на среднем огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

Подаем готовые котлеты с картофельным пюре. Получится фантастически вкусно.

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#Рецепт #Корица #Котлеты #Готовим дома