Две чайных ложки секретного ингредиента - и котлеты не узнать: рецепт будут спрашивать все
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Такие биточки понравятся даже гурманам
Золотистые, ароматные котлетки — одно из любимых и популярных блюд на нашем столе. Казалось бы, столько рецептов придумано, однако кулинары делятся все новыми и новыми рецептами биточков.
Сегодня мы расскажем, как разнообразить вкус блюда и сделать их пикантными. Поможет нам один необычный продукт — корица. Именно благодаря этой специи блюдо удивит и близких, и друзей. Рецептом делится Shuba.
Как приготовить котлеты с корицей
Ингредиенты на 4 порции:
- куриный фарш — 750 г;
- лук репчатый — 3 шт.;
- батон, ломтик (желательно черствый) — 4 шт.;
- корица молотая — 2 ч. л;
- соль — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Батон замачиваем на 5 минут в воде или молоке. После немного отжимаем от жидкости, не досуха.
- Лук чистим, режем на четыре части. Измельчаем вместе с луком с помощью блендера.
- Полученную массу смешиваем с куриным фаршем. Солим по вкусу, добавляем корицу и тщательно перемешиваем все руками. Руками формируем небольшие котлеты.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем подготовленные котлеты. Жарим их на среднем огне под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.
Подаем готовые котлеты с картофельным пюре. Получится фантастически вкусно.