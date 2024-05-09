Дві чайні ложки секретного інгредієнта — і котлети не впізнати: рецепт питатимуть усі

Такі биточки сподобаються навіть гурманам

Золотисті, ароматні котлетки – одна з улюблених та популярних страв на нашому столі. Здавалося б, стільки рецептів придумано, проте кулінари діляться все новими та новими рецептами биточків.

Сьогодні ми розповімо, як урізноманітнити смак страви та зробити їх пікантними. Допоможе нам один незвичайний продукт – кориця. Саме завдяки цій спеції страва здивує і близьких, і друзів. Рецептом ділиться Shuba.

Як приготувати котлети з корицею

Інгредієнти на 4 порції:

курячий фарш — 750 г;

цибуля ріпчаста — 3 шт.;

батон, скибочка (бажано черствий) — 4 шт.;

кориця мелена — 2 ч. л;

сіль — до свого смаку;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Батон замочуємо на 5 хвилин у воді чи молоці. Після цього трохи віджимаємо від рідини, не насухо. Цибулю чистимо, ріжемо на чотири частини. Подрібнюємо разом із цибулею за допомогою блендера. Отриману масу змішуємо з курячим фаршем. Солимо до смаку, додаємо корицю і ретельно перемішуємо все руками. Руками формуємо маленькі котлети. Розігріваємо сковороду з олією та викладаємо підготовлені котлети. Смажимо їх на середньому вогні під кришкою до золотистого кольору з обох боків.

Подаємо готові котлети з картопляним пюре. Вийде фантастично смачно.