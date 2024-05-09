Даже проще и вкуснее форшмака: ради этой закуски вы скупите домой все консервы

Она быстро разлетится даже с праздничного стола

Каждый хочет, чтобы его близкие смогли вкусно и быстро перекусить. Поэтому кулинары всегда в поисках интересных и вкусных рецептов закусок.

Вместе с "На пенсии" рассказываем, как быстро приготовить вкусную закуску из рыбных консервов. Это облегченный вариант форшмака, который можно намазать на гренки, бутерброды или же оформить красивые корзиночки. Такая закуска заставит надолго забыть о голоде, особенно в восторге будут любители рыбных блюд.

Как приготовить намазку из рыбных консервов

Ингредиенты:

1 банка любых рыбных консервов;

1 небольшая сырая морковь;

1 кислое яблоко;

1 маленькая луковица;

зелень;

соль и перец;

2 ст. л. майонеза или сметаны.

Способ приготовления:

Сырую морковь чистим и натираем на мелкой терке. Чистим от кожуры яблоко и также натираем его на терке. Рыбные консервы отделяем от костей и тщательно разминаем вилкой. Лук чистим и нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем зелень. В миске смешиваем подготовленную рыбу, морковь, яблоко, лук и зелень. Все солим, перчим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Эту закуску можно выложить на хлеб, на нарезанные слайсами помидоры или тарталетки. Также отлично намазка сочетается с домашним хлебом.