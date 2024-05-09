Даже проще и вкуснее форшмака: ради этой закуски вы скупите домой все консервы
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Она быстро разлетится даже с праздничного стола
Каждый хочет, чтобы его близкие смогли вкусно и быстро перекусить. Поэтому кулинары всегда в поисках интересных и вкусных рецептов закусок.
Вместе с "На пенсии" рассказываем, как быстро приготовить вкусную закуску из рыбных консервов. Это облегченный вариант форшмака, который можно намазать на гренки, бутерброды или же оформить красивые корзиночки. Такая закуска заставит надолго забыть о голоде, особенно в восторге будут любители рыбных блюд.
Как приготовить намазку из рыбных консервов
Ингредиенты:
- 1 банка любых рыбных консервов;
- 1 небольшая сырая морковь;
- 1 кислое яблоко;
- 1 маленькая луковица;
- зелень;
- соль и перец;
- 2 ст. л. майонеза или сметаны.
Способ приготовления:
- Сырую морковь чистим и натираем на мелкой терке.
- Чистим от кожуры яблоко и также натираем его на терке. Рыбные консервы отделяем от костей и тщательно разминаем вилкой.
- Лук чистим и нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем зелень.
- В миске смешиваем подготовленную рыбу, морковь, яблоко, лук и зелень. Все солим, перчим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Эту закуску можно выложить на хлеб, на нарезанные слайсами помидоры или тарталетки. Также отлично намазка сочетается с домашним хлебом.