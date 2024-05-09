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Даже проще и вкуснее форшмака: ради этой закуски вы скупите домой все консервы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Оригинальный рецепт рыбной закуски Новость обновлена 09 мая 2024, 21:34
Оригинальный рецепт рыбной закуски. Фото napensii.ua

Она быстро разлетится даже с праздничного стола

Каждый хочет, чтобы его близкие смогли вкусно и быстро перекусить. Поэтому кулинары всегда в поисках интересных и вкусных рецептов закусок.

Вместе с "На пенсии" рассказываем, как быстро приготовить вкусную закуску из рыбных консервов. Это облегченный вариант форшмака, который можно намазать на гренки, бутерброды или же оформить красивые корзиночки. Такая закуска заставит надолго забыть о голоде, особенно в восторге будут любители рыбных блюд.

Как приготовить намазку из рыбных консервов

Ингредиенты:

  • 1 банка любых рыбных консервов;
  • 1 небольшая сырая морковь;
  • 1 кислое яблоко;
  • 1 маленькая луковица;
  • зелень;
  • соль и перец;
  • 2 ст. л. майонеза или сметаны.

Способ приготовления:

  1. Сырую морковь чистим и натираем на мелкой терке.
  2. Чистим от кожуры яблоко и также натираем его на терке. Рыбные консервы отделяем от костей и тщательно разминаем вилкой.
  3. Лук чистим и нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем зелень.
  4. В миске смешиваем подготовленную рыбу, морковь, яблоко, лук и зелень. Все солим, перчим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Эту закуску можно выложить на хлеб, на нарезанные слайсами помидоры или тарталетки. Также отлично намазка сочетается с домашним хлебом.

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