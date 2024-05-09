Навіть простіше і смачніше за форшмак: заради цієї закуски ви скупите додому всі консерви

Вона швидко розлетиться навіть зі святкового столу

Кожен хоче, щоб його близькі змогли смачно та швидко перекусити. Тому кулінари завжди у пошуках цікавих та смачних рецептів закусок.

Разом із "На пенсії" розповідаємо, як швидко приготувати смачну закуску із рибних консервів. Це полегшений варіант форшмаку, який можна намазати на грінки, бутерброди або оформити красиві кошики. Така закуска змусить надовго забути про голод, особливо у захваті будуть любителі рибних страв.

Як приготувати намазку з рибних консервів

Інгредієнти:

1 банку будь-яких рибних консервів;

1 невелика сира морква;

1 кисле яблуко;

1 маленька цибулина;

зелень;

сіль і перець;

2 ст. л. майонезу чи сметани.

Спосіб приготування:

Сиру моркву чистимо і натираємо на дрібній тертці. Чистимо від шкірки яблуко і також натираємо його на тертці. Рибні консерви відокремлюємо від кісток і ретельно розминаємо вилкою. Цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Подрібнюємо зелень. У мисці змішуємо підготовлену рибу, моркву, яблуко, цибулю та зелень. Все солимо, перчимо, заправляємо майонезом і ретельно перемішуємо.

Цю закуску можна викласти на хліб, на нарізані помідори слайсами або тарталетки. Також добре намазка поєднується з домашнім хлібом.