"Пальчики оближешь": после этой закуски близкие оближут не только пальцы, но и тарелки

Отлично и к семейному обеду, и к праздничному столу

С бюджетной и очень популярной сельдью можно приготовить не только привычную "Шубу". С ней можно приготовить очень много различных блюд, и сегодня мы поделимся одним из необыкновенных рецептов.

Вместе с "1 хвилина" мы расскажем, как из этой рыбки приготовить отличную закуску под названием "Пальчики оближешь". Она получается настолько вкусной, что близкие и гости съедят ее первой даже на праздничном столе, оближут и пальцы, и тарелки, еще и потребуют добавки.

Как приготовить закуску из сельди "Пальчики оближешь"

Ингредиенты:

сельдь – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

огурец маринованный – 2 шт.;

яблоко (зеленое) – 1 шт.;

сметана – 300 г;

горчица – 2 ч. л;

соевый соус – 2 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

черный перец – 0,5 ч.;

зелень укропа.

Способ приготовления:

Сельдь тщательно моем, отрезаем голову, хвост, плавники, чистим рыбу от внутренностей. Снимаем кожу, убираем кожу и черную пленку. Филе нарезаем кубиками. Чистим и нарезаем тонкими четверть кольцами лук, мякоть яблока — тонкие четверть кольца, а маринованные огурцы режем колечками. Измельчаем зелень укропа. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Для приготовления соуса в отдельной миске смешиваем сметану, горчицу, соевый соус, сахар и черный перец и тщательно перемешиваем. Соусом заливаем подготовленные ингредиенты и тщательно все перемешиваем.

Подаем закуску с домашним хлебом. Приятного аппетита.