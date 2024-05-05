"Пальчики оближешь": после этой закуски близкие оближут не только пальцы, но и тарелки
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Отлично и к семейному обеду, и к праздничному столу
С бюджетной и очень популярной сельдью можно приготовить не только привычную "Шубу". С ней можно приготовить очень много различных блюд, и сегодня мы поделимся одним из необыкновенных рецептов.
Вместе с "1 хвилина" мы расскажем, как из этой рыбки приготовить отличную закуску под названием "Пальчики оближешь". Она получается настолько вкусной, что близкие и гости съедят ее первой даже на праздничном столе, оближут и пальцы, и тарелки, еще и потребуют добавки.
Как приготовить закуску из сельди "Пальчики оближешь"
Ингредиенты:
- сельдь – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- огурец маринованный – 2 шт.;
- яблоко (зеленое) – 1 шт.;
- сметана – 300 г;
- горчица – 2 ч. л;
- соевый соус – 2 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- черный перец – 0,5 ч.;
- зелень укропа.
Способ приготовления:
- Сельдь тщательно моем, отрезаем голову, хвост, плавники, чистим рыбу от внутренностей. Снимаем кожу, убираем кожу и черную пленку. Филе нарезаем кубиками.
- Чистим и нарезаем тонкими четверть кольцами лук, мякоть яблока — тонкие четверть кольца, а маринованные огурцы режем колечками. Измельчаем зелень укропа. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник.
- Для приготовления соуса в отдельной миске смешиваем сметану, горчицу, соевый соус, сахар и черный перец и тщательно перемешиваем.
- Соусом заливаем подготовленные ингредиенты и тщательно все перемешиваем.
Подаем закуску с домашним хлебом. Приятного аппетита.