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"Пальчики оближешь": после этой закуски близкие оближут не только пальцы, но и тарелки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сочная закуска с ярким вкусом
Сочная закуска с ярким вкусом. Фото odnaminyta.com

Отлично и к семейному обеду, и к праздничному столу

С бюджетной и очень популярной сельдью можно приготовить не только привычную "Шубу". С ней можно приготовить очень много различных блюд, и сегодня мы поделимся одним из необыкновенных рецептов.

Вместе с "1 хвилина" мы расскажем, как из этой рыбки приготовить отличную закуску под названием "Пальчики оближешь". Она получается настолько вкусной, что близкие и гости съедят ее первой даже на праздничном столе, оближут и пальцы, и тарелки, еще и потребуют добавки.

Как приготовить закуску из сельди "Пальчики оближешь"

Ингредиенты:

  • сельдь – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • огурец маринованный – 2 шт.;
  • яблоко (зеленое) – 1 шт.;
  • сметана – 300 г;
  • горчица – 2 ч. л;
  • соевый соус – 2 ч. л;
  • сахар – 1 ч. л;
  • черный перец – 0,5 ч.;
  • зелень укропа.

Способ приготовления:

  1. Сельдь тщательно моем, отрезаем голову, хвост, плавники, чистим рыбу от внутренностей. Снимаем кожу, убираем кожу и черную пленку. Филе нарезаем кубиками.
  2. Чистим и нарезаем тонкими четверть кольцами лук, мякоть яблока — тонкие четверть кольца, а маринованные огурцы режем колечками. Измельчаем зелень укропа. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник.
  3. Для приготовления соуса в отдельной миске смешиваем сметану, горчицу, соевый соус, сахар и черный перец и тщательно перемешиваем.
  4. Соусом заливаем подготовленные ингредиенты и тщательно все перемешиваем.

Подаем закуску с домашним хлебом. Приятного аппетита.

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#Рецепт #Закуска #Готовим дома