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Роскошный пасхальный десерт: за эти шоколадные яйца дети будут драться (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусные и красивые шоколадные яйца
Вкусные и красивые шоколадные яйца

Прекрасный десерт на Пасху

Пасха — это не только аппетитные паски. Предлагаем приготовить вкусный десерт в праздник.

Сегодня мы приготовим необычный десерт, который обязательно понравится как взрослым, так и детям. Это шоколадные яйца, но не с игрушками, а с нежным муссом с арахисом и трюфельной глазурью. Рецептом поделилась блоггер Валерия Велигура на своей инстаграм-странице.

Ингредиенты:

  • 10 г желатина
  • 60 мл холодной воды
  • 100 г темного шоколада
  • 60 мл горячего молока
  • 100 г сливочного сыра комнатной температуры
  • 175 мл сливок 33% жирности
  • 20 г сахарной пудры

Для глазури:

  • 200 г темного шоколада
  • 40 мл масла
  • 40 г жареного арахиса, измельченного

Способ приготовления:

  1. Замочите желатин в прохладной воде на 15 минут. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
  2. Добавьте в растопленный шоколад горячее молоко и хорошо перемешайте, пока шоколад полностью не растворится. Добавьте сливочный творог и тщательно перемешайте венчиком или пробейте блендером до однородной консистенции.
  3. Оставьте мусс остыть до комнатной температуры. Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до легкой загущения.
  4. Добавьте взбитые сливки в основную массу мусса и аккуратно перемешайте венчиком. Слегка смажьте маслом формочки для мусса (например, силиконовые или половинки шоколадных яиц).
  5. Разлейте мусс по формочкам и поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа до полного застывания. Остатки не поместившегося в формочки мусса можно заморозить отдельно.
  6. Растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане или в микроволновке. Добавьте размельченный арахис и перемешайте.
  7. Извлеките из морозильной камеры замороженные половинки яиц с муссом. Вставьте в каждое яйцо шпажку или зубочистку. Один или несколько раз полностью окуните яйца в глазурь.
  8. Оставьте глазурь застыть. Выложите яйца на пергаментную бумагу и поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы мусс разморозился.

Это отличный десерт – оригинальный и вкусный. Также мы делились рецептом вкусной паски на закваске.

Теги:
#Шоколад #Десерт #Пасха #Пасха 2024