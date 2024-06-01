Роскошный пасхальный десерт: за эти шоколадные яйца дети будут драться (видео)

Прекрасный десерт на Пасху

Пасха — это не только аппетитные паски. Предлагаем приготовить вкусный десерт в праздник.

Сегодня мы приготовим необычный десерт, который обязательно понравится как взрослым, так и детям. Это шоколадные яйца, но не с игрушками, а с нежным муссом с арахисом и трюфельной глазурью. Рецептом поделилась блоггер Валерия Велигура на своей инстаграм-странице.

Ингредиенты:

10 г желатина

60 мл холодной воды

100 г темного шоколада

60 мл горячего молока

100 г сливочного сыра комнатной температуры

175 мл сливок 33% жирности

20 г сахарной пудры

Для глазури:

200 г темного шоколада

40 мл масла

40 г жареного арахиса, измельченного

Способ приготовления:

Замочите желатин в прохладной воде на 15 минут. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавьте в растопленный шоколад горячее молоко и хорошо перемешайте, пока шоколад полностью не растворится. Добавьте сливочный творог и тщательно перемешайте венчиком или пробейте блендером до однородной консистенции. Оставьте мусс остыть до комнатной температуры. Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до легкой загущения. Добавьте взбитые сливки в основную массу мусса и аккуратно перемешайте венчиком. Слегка смажьте маслом формочки для мусса (например, силиконовые или половинки шоколадных яиц). Разлейте мусс по формочкам и поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа до полного застывания. Остатки не поместившегося в формочки мусса можно заморозить отдельно. Растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане или в микроволновке. Добавьте размельченный арахис и перемешайте. Извлеките из морозильной камеры замороженные половинки яиц с муссом. Вставьте в каждое яйцо шпажку или зубочистку. Один или несколько раз полностью окуните яйца в глазурь. Оставьте глазурь застыть. Выложите яйца на пергаментную бумагу и поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы мусс разморозился.

Это отличный десерт – оригинальный и вкусный. Также мы делились рецептом вкусной паски на закваске.