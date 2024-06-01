Роскошный пасхальный десерт: за эти шоколадные яйца дети будут драться (видео)
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Прекрасный десерт на Пасху
Пасха — это не только аппетитные паски. Предлагаем приготовить вкусный десерт в праздник.
Сегодня мы приготовим необычный десерт, который обязательно понравится как взрослым, так и детям. Это шоколадные яйца, но не с игрушками, а с нежным муссом с арахисом и трюфельной глазурью. Рецептом поделилась блоггер Валерия Велигура на своей инстаграм-странице.
Ингредиенты:
- 10 г желатина
- 60 мл холодной воды
- 100 г темного шоколада
- 60 мл горячего молока
- 100 г сливочного сыра комнатной температуры
- 175 мл сливок 33% жирности
- 20 г сахарной пудры
Для глазури:
- 200 г темного шоколада
- 40 мл масла
- 40 г жареного арахиса, измельченного
Способ приготовления:
- Замочите желатин в прохладной воде на 15 минут. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
- Добавьте в растопленный шоколад горячее молоко и хорошо перемешайте, пока шоколад полностью не растворится. Добавьте сливочный творог и тщательно перемешайте венчиком или пробейте блендером до однородной консистенции.
- Оставьте мусс остыть до комнатной температуры. Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до легкой загущения.
- Добавьте взбитые сливки в основную массу мусса и аккуратно перемешайте венчиком. Слегка смажьте маслом формочки для мусса (например, силиконовые или половинки шоколадных яиц).
- Разлейте мусс по формочкам и поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа до полного застывания. Остатки не поместившегося в формочки мусса можно заморозить отдельно.
- Растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане или в микроволновке. Добавьте размельченный арахис и перемешайте.
- Извлеките из морозильной камеры замороженные половинки яиц с муссом. Вставьте в каждое яйцо шпажку или зубочистку. Один или несколько раз полностью окуните яйца в глазурь.
- Оставьте глазурь застыть. Выложите яйца на пергаментную бумагу и поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы мусс разморозился.
Это отличный десерт – оригинальный и вкусный. Также мы делились рецептом вкусной паски на закваске.