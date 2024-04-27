Замиокулькас плохо растет: эта процедура превратит в красавца даже упрямое растение

У растения будет аккуратный и привлекательный вид с новыми ветвями

Замиокулькас — это растение, которое обычно не требует особого ухода, но для его успешного развития важно учитывать определенные нюансы. При поиске подходящего удобрения для домашних цветов и растений не всегда необходимо прибегать к хитростям. Существует более простой способ стимулировать их рост.

Многие предпочитают использовать удобрения, чтобы стимулировать рост замиокулькаса, но это не всегда приводит к желаемому результату. Иногда это может вызвать избыток питательных веществ, что негативно отразится на здоровье растений.

Процедура обрезки замиокулькаса

Обрезка благотворно воздействует на замиокулькас. Правильно проведенная процедура не только придаст растению аккуратный и привлекательный вид, но и стимулирует его рост, способствуя появлению новых ветвей.

Перед началом обрезки нужно удалить все сухие, поврежденные части и медленно растущие ветви. Если побеги растут в неподходящем направлении, их следует также подрезать.

Для выполнения обрезки используйте острое лезвие, предварительно обработанное спиртом. После этого важно обеззаразить срезы и обработать их активированным углем. При удалении стеблей у поверхности почвы нужно оставить небольшие пеньки, чтобы не повредить корневую систему.

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