Как подкармливать орхидею: важное правило во время цветения

Ни в коем случае не допускайте попадания подкормки на листья

На просторах интернета активно спорят о том, нужно ли удобрять орхидеи во время их цветения. Нередко они теряют цветы и бутоны. Многие стараются подкармливать растения в этот период, чтобы избежать потери цветов, однако результат обычно только расстраивает.

Мало кто знает, что орхидеи могут терять цветы по разным причинам, и избыток питательных веществ считается одной из главных. Селекционеры разработали оптимальный метод подкормки орхидей для обеспечения богатого и долговечного цветения, пишет ukr.media.

Усвоение питательных веществ орхидеями важно до момента, когда появляются первые бутоны. Оптимальное время для подкормки — на стадии формирования бутонов, когда растение активно формирует цветочные стрелки. Однако после появления первых бутонов следует прекратить подкармливание.

Можно ли подкармливать орхидеи во время цветения

В период цветения нужно удобрять орхидею раз в месяц, разводя подкормку до половины концентрации чистой водой. При подкормке следует избегать попадания раствора на листья и особенно на цветы растения. Листья и цветы нужно опрыскивать чистой теплой водой, а также регулярно протирать их от пыли мягкой влажной тканью.

При должном уходе и регулярном удобрении орхидея может порадовать своего владельца обильным цветением в продолжительный период времени. Часто орхидеи, которым подходят условия содержания, могут цвести почти круглый год, выделяя новые бутоны.

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