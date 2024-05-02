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Вкуснее пирога: как приготовить хрустящие рогалики с вареньем

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Вкусная и быстрая выпечка для семейного чаепития из доступных продуктов
Вкусная и быстрая выпечка для семейного чаепития из доступных продуктов. Фото 1000.menu

Вкусные, нежные, рассыпчатые рогалики

Некоторые рецепты остаются актуальными даже через годы. Одними из таких являются тертый пирог с вареньем или рогалики с джемом.

Сегодня мы хотим напомнить рецепт последних. Однако варенье в нем будет не обычным, а из слив и лепестков роз. Однако использовать можно любое, информируют на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить рогалики с вареньем

Ингредиенты:

  • мука – 280 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сливочное масло – 80 г;
  • сметана – 120 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сахар – 60-70 г;
  • ванилин;
  • любое варенье

Способ приготовления:

  1. Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль на сахар, перемешать.
  2. Добавить нарезанное холодное сливочное масло и перетереть руками в крошку.
  3. К крошке добавить яйцо и сметану и замесить тесто.
  4. Тесто завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 30 минут.
  5. Тесто раскатать, порезать на треугольники, выложить начинку, завернуть в рогалики.
  6. Выложить рогалики на пергамент и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
  7. Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.

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#Варенье #Готовим дома #Рогалики