Вкуснее пирога: как приготовить хрустящие рогалики с вареньем
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Вкусные, нежные, рассыпчатые рогалики
Некоторые рецепты остаются актуальными даже через годы. Одними из таких являются тертый пирог с вареньем или рогалики с джемом.
Сегодня мы хотим напомнить рецепт последних. Однако варенье в нем будет не обычным, а из слив и лепестков роз. Однако использовать можно любое, информируют на Instagram-странице "olha.holovina".
Как приготовить рогалики с вареньем
Ингредиенты:
- мука – 280 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло – 80 г;
- сметана – 120 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 60-70 г;
- ванилин;
- любое варенье
Способ приготовления:
- Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль на сахар, перемешать.
- Добавить нарезанное холодное сливочное масло и перетереть руками в крошку.
- К крошке добавить яйцо и сметану и замесить тесто.
- Тесто завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 30 минут.
- Тесто раскатать, порезать на треугольники, выложить начинку, завернуть в рогалики.
- Выложить рогалики на пергамент и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
- Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.
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