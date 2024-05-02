Вкуснее пирога: как приготовить хрустящие рогалики с вареньем

Вкусные, нежные, рассыпчатые рогалики

Некоторые рецепты остаются актуальными даже через годы. Одними из таких являются тертый пирог с вареньем или рогалики с джемом.

Сегодня мы хотим напомнить рецепт последних. Однако варенье в нем будет не обычным, а из слив и лепестков роз. Однако использовать можно любое, информируют на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить рогалики с вареньем

Ингредиенты:

мука – 280 г;

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло – 80 г;

сметана – 120 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 60-70 г;

ванилин;

любое варенье

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель, ванилин, соль на сахар, перемешать. Добавить нарезанное холодное сливочное масло и перетереть руками в крошку. К крошке добавить яйцо и сметану и замесить тесто. Тесто завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 30 минут. Тесто раскатать, порезать на треугольники, выложить начинку, завернуть в рогалики. Выложить рогалики на пергамент и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.

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