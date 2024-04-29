Блюдо-конструктор к пасхальному столу: хотите - салат, хотите - намазка
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Гости увлекутся и съедят всю закуску
Не только же к пасхальному столу подавать пышные паски, разнообразные крашанки и ароматные мясные блюда. Можно удивить гостей необычным блюдом-конструктором.
В таком необычном блюде по рецепту Shuba все зависит от того, на какой терке натирать свеклу. Крупно натертая свекла в пикантной сметанно-чесночной заправке станет отличной заменой майонезному салату. Мелко натертую можно положить на испеченный домашний белый хлеб или в душистую питу с кармашком.
У этого необычного салата идеальный вкус и натуральный состав. К тому же если использовать уже сваренную свеклу, вы приготовите его очень быстро. Это необычное блюдо влюбит в себя с первого укуса.
Как приготовить свеклу с чесноком и сметаной
Ингредиенты на 2 порции:
- свекла вареная — 400 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Предварительно отваренную свеклу чистим и натираем на терку.
- Чеснок чистим, натираем на терке или пропускаем через пресс. Добавляем к подготовленной свекле.
- К подготовленным овощам добавляем сметану. Все солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.
Если вы готовите намазку, подавайте ее с домашним хлебом. От таких бутербродов близких за уши не оттянешь.