Паска, в которую не нужно класть дрожжи: оригинальный рецепт для тех, у кого нет времени

Идеальная паска для ленивых и занятых

Паска преимущественно — сложная выпечка. Мы делились рецептом классической паски. Однако, если у вас нет времени или желания возиться с дрожжами, можно приготовить творожную паску с разрыхлителем.

Рецептом поделились на портале SHUBA. Паска получается в меру влажной и сладкой.

Ингредиенты:

Творог — 200 г

Масло сливочное несоленое — 100 г

Сахар — 100 г

Яйца куриные – 2 шт.

Мука — 150 г

Разрыхлитель — 8 г

Клюква вяленая — 70 г

Для глазури:

Ягодное пюре – 60 г (любые ягоды по вашему вкусу)

Сахар — 120 г

Желатин — 7 г

Холодная вода — 25 мл

Способ приготовления:

Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Сыр перетрите через сито, чтобы он стал однородным. Взбейте масло с сахаром до пышности. Затем добавьте яйца одно за другим, взбивая после каждого. Добавьте перетертый творог и снова взбейте. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к творожно-масляной смеси. Замесите тесто ложкой или лопаткой. Добавьте вымытую и обсушенную клюкву и снова осторожно перемешайте. Выложите тесто в форму для выпечки. Форму заполните на ¾, чтобы при выпекании тесто не вылилось. Разровняйте верх лопаткой. Разогрейте духовой шкаф до 170°C. Выпекайте паски в течение 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Замочите желатин в прохладной воде, оставьте на 5-10 минут. Ягоды разморозьте или измельчите свежие. Процедите пюре через сито, чтобы удалить косточки и кожуру. В сотейнике смешайте ягодное пюре, сахар и желатин. Доведите до кипения, постоянно помешивая, но не кипятите. Снимите с огня и дайте немного остыть. Взбейте ягодную смесь миксером до пышности. По консистенции она должна походить на маршмелоу. Смажьте паски ягодной глазурью. Не делайте слишком толстый слой, чтобы глазурь быстро застыла. Украсьте.

Дайте паскам застыть при комнатной температуре – это займет 6-7 часов. Если хотите, чтобы глазурь застывала быстрее, обратите внимание на белковую глазурь.