Паска, в которую не нужно класть дрожжи: оригинальный рецепт для тех, у кого нет времени
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальная паска для ленивых и занятых
Паска преимущественно — сложная выпечка. Мы делились рецептом классической паски. Однако, если у вас нет времени или желания возиться с дрожжами, можно приготовить творожную паску с разрыхлителем.
Рецептом поделились на портале SHUBA. Паска получается в меру влажной и сладкой.
Ингредиенты:
- Творог — 200 г
- Масло сливочное несоленое — 100 г
- Сахар — 100 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Мука — 150 г
- Разрыхлитель — 8 г
- Клюква вяленая — 70 г
Для глазури:
- Ягодное пюре – 60 г (любые ягоды по вашему вкусу)
- Сахар — 120 г
- Желатин — 7 г
- Холодная вода — 25 мл
Способ приготовления:
- Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Сыр перетрите через сито, чтобы он стал однородным.
- Взбейте масло с сахаром до пышности. Затем добавьте яйца одно за другим, взбивая после каждого. Добавьте перетертый творог и снова взбейте.
- Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к творожно-масляной смеси. Замесите тесто ложкой или лопаткой. Добавьте вымытую и обсушенную клюкву и снова осторожно перемешайте.
- Выложите тесто в форму для выпечки. Форму заполните на ¾, чтобы при выпекании тесто не вылилось. Разровняйте верх лопаткой.
- Разогрейте духовой шкаф до 170°C. Выпекайте паски в течение 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
- Замочите желатин в прохладной воде, оставьте на 5-10 минут. Ягоды разморозьте или измельчите свежие. Процедите пюре через сито, чтобы удалить косточки и кожуру.
- В сотейнике смешайте ягодное пюре, сахар и желатин. Доведите до кипения, постоянно помешивая, но не кипятите. Снимите с огня и дайте немного остыть.
- Взбейте ягодную смесь миксером до пышности. По консистенции она должна походить на маршмелоу.
- Смажьте паски ягодной глазурью. Не делайте слишком толстый слой, чтобы глазурь быстро застыла. Украсьте.
Дайте паскам застыть при комнатной температуре – это займет 6-7 часов. Если хотите, чтобы глазурь застывала быстрее, обратите внимание на белковую глазурь.