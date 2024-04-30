Даже дети не смогут объесть с верхушки паски: такая глазурь точно не осыпется
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Не ищите других рецептов — этот идеальный
Помните, как в детстве мы любили объедать с любимой пасочки вкусную глазурь? Остальное мы оставляли другим членам семьи.
Ароматная, сладкая глазурь очень нравится и взрослым, и детям. Она украшает выпечку и придает ей неповторимости. Но как приготовить ее так, чтобы она не осыпалась и не блекла? Проверенным рецептом глазури, которая не осыпется, делится Shuba. Приготовленным количеством глазури можно покрыть от двух до четырех пасок в зависимости от их размера.
Как приготовить крепкую глазурь для паски
Ингредиенты:
- сахар — 1 ст.;
- желатин — 1 ч. л.;
- лимон, сок — 2 мл;
- вода — 6 ст. л.;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления:
- Желатин заливаем двумя столовыми ложками воды и оставляем до тех пор, пока он набухнет.
- В отдельной кастрюле смешиваем сахар, ванилин и оставшуюся воду. Отправляем посуду на медленный огонь и нагреваем до тех пор, пока сахар не растворится. Постоянно помешиваем смесь.
- В сахарный сироп добавляем желатин, перемешиваем до его растворения и снимаем с огня. После сбиваем смесь блендером, пока она не станет белой и пышной.
Добавляем в глазурь несколько капель лимонного сока. Наносим ее на любимую паску.