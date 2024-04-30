Даже дети не смогут объесть с верхушки паски: такая глазурь точно не осыпется

Не ищите других рецептов — этот идеальный

Помните, как в детстве мы любили объедать с любимой пасочки вкусную глазурь? Остальное мы оставляли другим членам семьи.

Ароматная, сладкая глазурь очень нравится и взрослым, и детям. Она украшает выпечку и придает ей неповторимости. Но как приготовить ее так, чтобы она не осыпалась и не блекла? Проверенным рецептом глазури, которая не осыпется, делится Shuba. Приготовленным количеством глазури можно покрыть от двух до четырех пасок в зависимости от их размера.

Как приготовить крепкую глазурь для паски

Ингредиенты:

сахар — 1 ст.;

желатин — 1 ч. л.;

лимон, сок — 2 мл;

вода — 6 ст. л.;

ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

Желатин заливаем двумя столовыми ложками воды и оставляем до тех пор, пока он набухнет. В отдельной кастрюле смешиваем сахар, ванилин и оставшуюся воду. Отправляем посуду на медленный огонь и нагреваем до тех пор, пока сахар не растворится. Постоянно помешиваем смесь. В сахарный сироп добавляем желатин, перемешиваем до его растворения и снимаем с огня. После сбиваем смесь блендером, пока она не станет белой и пышной.

Добавляем в глазурь несколько капель лимонного сока. Наносим ее на любимую паску.