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Идеально и освежающий на завтрак: рецепт лимонных оладий

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти оладьи станут отличным завтраком (изображение создано с помощью ИИ)
Эти оладьи станут отличным завтраком (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти оладьи отлично сочетаются с вареньем, медом или другими топингами.

Лето – пора не только свежих фруктов и овощей, но и легких и освежающих блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить лимонные оладьи – ароматные и рыхлые, которые станут идеальным завтраком или перекусом. Также, предлагаем рецепт шпинатных оладий.

Лимонные оладьи – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунитет и улучшает настроение.

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1 яйцо
  • 200 мл молока
  • 30 г сливочного масла, растопленного
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Цедра 1 лимона

Приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты: В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
  2. Взбейте яйцо с молоком: В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородной массы.
  3. Соедините ингредиенты: Добавьте растопленное сливочное масло, сок лимона и цедру лимона к молоку с яйцом и хорошо перемешайте.
  4. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в мокрые, перемешивая ложкой до однородной массы. Не перемешивайте слишком сильно, чтобы оладьи не стали жесткими.
  5. Разогрейте сковороду Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее маслом.
  6. Выпекайте оладьи: Вылейте на сковороду 1-2 столовые ложки теста и выпекайте оладьи в течение 2-3 минут с каждой стороны или до золотистого цвета.
  7. Подавайте: Подавайте оладьи горячими с медом, вареньем, сметаной или йогуртом.

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