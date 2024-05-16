Идеально и освежающий на завтрак: рецепт лимонных оладий
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Эти оладьи отлично сочетаются с вареньем, медом или другими топингами.
Лето – пора не только свежих фруктов и овощей, но и легких и освежающих блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить лимонные оладьи – ароматные и рыхлые, которые станут идеальным завтраком или перекусом. Также, предлагаем рецепт шпинатных оладий.
Лимонные оладьи – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунитет и улучшает настроение.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 1/4 ч. л. соли
- 1 яйцо
- 200 мл молока
- 30 г сливочного масла, растопленного
- 1 ст. л. лимонного сока
- Цедра 1 лимона
Приготовление:
- Смешайте сухие ингредиенты: В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
- Взбейте яйцо с молоком: В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородной массы.
- Соедините ингредиенты: Добавьте растопленное сливочное масло, сок лимона и цедру лимона к молоку с яйцом и хорошо перемешайте.
- Постепенно добавьте сухие ингредиенты в мокрые, перемешивая ложкой до однородной массы. Не перемешивайте слишком сильно, чтобы оладьи не стали жесткими.
- Разогрейте сковороду Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее маслом.
- Выпекайте оладьи: Вылейте на сковороду 1-2 столовые ложки теста и выпекайте оладьи в течение 2-3 минут с каждой стороны или до золотистого цвета.
- Подавайте: Подавайте оладьи горячими с медом, вареньем, сметаной или йогуртом.
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