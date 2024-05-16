Идеально и освежающий на завтрак: рецепт лимонных оладий

Эти оладьи отлично сочетаются с вареньем, медом или другими топингами.

Лето – пора не только свежих фруктов и овощей, но и легких и освежающих блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить лимонные оладьи – ароматные и рыхлые, которые станут идеальным завтраком или перекусом. Также, предлагаем рецепт шпинатных оладий.

Лимонные оладьи – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунитет и улучшает настроение.

Ингредиенты:

200 г муки

2 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

1/4 ч. л. соли

1 яйцо

200 мл молока

30 г сливочного масла, растопленного

1 ст. л. лимонного сока

Цедра 1 лимона

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты: В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Взбейте яйцо с молоком: В отдельной миске взбейте яйцо с молоком до однородной массы. Соедините ингредиенты: Добавьте растопленное сливочное масло, сок лимона и цедру лимона к молоку с яйцом и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в мокрые, перемешивая ложкой до однородной массы. Не перемешивайте слишком сильно, чтобы оладьи не стали жесткими. Разогрейте сковороду Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее маслом. Выпекайте оладьи: Вылейте на сковороду 1-2 столовые ложки теста и выпекайте оладьи в течение 2-3 минут с каждой стороны или до золотистого цвета. Подавайте: Подавайте оладьи горячими с медом, вареньем, сметаной или йогуртом.

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