Вы еще никогда не готовили печень следующим образом: рецепт печеночного кекса с кукурузой

Этот печеночный торт понравится даже не любящим печень.

Печеночный кекс – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему чаепитию. Он готовится из простых и доступных ингредиентов, а кукуруза придает ему интересный вкус и текстуру. Также мы писали, в чем замочить печень, чтобы она стала нереально нежной.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом сладкого и ароматного печеночного кекса с кукурузой, который понравится всем! Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

100 г печени (телячьей, говяжьей или куриной)

100 г сметаны

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

1/4 ч. л. соли

100 г консервированной кукурузы

Цедра 1 лимона

Приготовление:

Разомните печень: Печень промойте, очистите от пленок и измельчите блендером или мясорубкой. Взбить сливочное масло с сахаром: В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Добавьте яйца: По одному добавьте яйца, взбивая после каждого добавления. Добавьте печень, сметану и лимонную цедру: Добавьте в массу печень, сметану и цедру лимона. Хорошо перемешайте. Просейте муку, разрыхлитель, соду и соль: Просейте в отдельную миску муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте в мокрые ингредиенты и осторожно перемешайте ложкой. Добавьте кукурузу: Добавьте в тесто консервированную кукурузу и снова перемешайте. Выпекайте кекс: Выложите тесто в форму для кекса, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекайте кекс в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут или до готовности. Дайте кексу остыть: Дайте кексу немного остыть в форме, а затем переложите его на тарелку.

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