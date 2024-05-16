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Вы еще никогда не готовили печень следующим образом: рецепт печеночного кекса с кукурузой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот торт станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Этот торт станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот печеночный торт понравится даже не любящим печень.

Печеночный кекс – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему чаепитию. Он готовится из простых и доступных ингредиентов, а кукуруза придает ему интересный вкус и текстуру. Также мы писали, в чем замочить печень, чтобы она стала нереально нежной.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом сладкого и ароматного печеночного кекса с кукурузой, который понравится всем! Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 100 г печени (телячьей, говяжьей или куриной)
  • 100 г сметаны
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/4 ч. л. соли
  • 100 г консервированной кукурузы
  • Цедра 1 лимона

Приготовление:

  1. Разомните печень: Печень промойте, очистите от пленок и измельчите блендером или мясорубкой.
  2. Взбить сливочное масло с сахаром: В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы.
  3. Добавьте яйца: По одному добавьте яйца, взбивая после каждого добавления.
  4. Добавьте печень, сметану и лимонную цедру: Добавьте в массу печень, сметану и цедру лимона. Хорошо перемешайте.
  5. Просейте муку, разрыхлитель, соду и соль: Просейте в отдельную миску муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте в мокрые ингредиенты и осторожно перемешайте ложкой.
  6. Добавьте кукурузу: Добавьте в тесто консервированную кукурузу и снова перемешайте.
  7. Выпекайте кекс: Выложите тесто в форму для кекса, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекайте кекс в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут или до готовности.
  8. Дайте кексу остыть: Дайте кексу немного остыть в форме, а затем переложите его на тарелку.

Также мы рассказывали о быстром и простом методе подготовки капусты на голубке. Раньше мы делились рецептом печени в апельсиновом соусе.

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