Вы еще никогда не готовили печень следующим образом: рецепт печеночного кекса с кукурузой
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Этот печеночный торт понравится даже не любящим печень.
Печеночный кекс – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему чаепитию. Он готовится из простых и доступных ингредиентов, а кукуруза придает ему интересный вкус и текстуру. Также мы писали, в чем замочить печень, чтобы она стала нереально нежной.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом сладкого и ароматного печеночного кекса с кукурузой, который понравится всем! Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 100 г печени (телячьей, говяжьей или куриной)
- 100 г сметаны
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 1/4 ч. л. соли
- 100 г консервированной кукурузы
- Цедра 1 лимона
Приготовление:
- Разомните печень: Печень промойте, очистите от пленок и измельчите блендером или мясорубкой.
- Взбить сливочное масло с сахаром: В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы.
- Добавьте яйца: По одному добавьте яйца, взбивая после каждого добавления.
- Добавьте печень, сметану и лимонную цедру: Добавьте в массу печень, сметану и цедру лимона. Хорошо перемешайте.
- Просейте муку, разрыхлитель, соду и соль: Просейте в отдельную миску муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте в мокрые ингредиенты и осторожно перемешайте ложкой.
- Добавьте кукурузу: Добавьте в тесто консервированную кукурузу и снова перемешайте.
- Выпекайте кекс: Выложите тесто в форму для кекса, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекайте кекс в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут или до готовности.
- Дайте кексу остыть: Дайте кексу немного остыть в форме, а затем переложите его на тарелку.
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