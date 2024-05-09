Что делают профессиональные повара во время жарки котлет: кулинарный секрет для идеального блюда

Простой кулинарный секрет

Мы рассказывали, когда солить холодец для более вкусного блюда. Очень часто успех приготовления зависит от таких мельчайших деталей. Это относится и к котлетам. Есть один секрет, который позволит приготовить блюдо особенно вкусно.

Многие мечтают о котлетах, которые готовят профессиональные повара: сочные внутри, с аппетитной румяной корочкой. Но в чем же секрет? Как пишет Pixelinform, дело в изменении силы огня через 1 минуту после начала обжаривания котлет.

Почему важно убавлять огонь?

Сильный огонь в течение первой минуты позволяет быстро "запечатать" сок внутри котлеты, образуя хрустящую корочку.

Уменьшение огня после минуты жарки предотвращает высушивание котлеты, сохраняя ее сочность.

Медленный огонь в течение оставшегося времени жарки обеспечивает равномерную прожарку котлеты внутри, не давая ей сгореть.

Как правильно жарить котлеты

Разогрейте сковороду на сильном огне. Добавьте растительное масло. Выложите котлеты на сковороду. Жарьте котлеты на сильном огне в течение 1 минуты с каждой стороны. Убавьте огонь до минимума. Накройте сковороду крышкой. Жарьте котлеты на медленном огне в течение 10-15 минут (в зависимости от размера котлет).

Попробуйте этот простой секрет, и ваши котлеты всегда будут сочными внутри, но с румяной корочкой, как в ресторане. Также мы рассказывали, как гораздо проще подготовить капусту на голубцы.