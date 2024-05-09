Что делают профессиональные повара во время жарки котлет: кулинарный секрет для идеального блюда
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Простой кулинарный секрет
Мы рассказывали, когда солить холодец для более вкусного блюда. Очень часто успех приготовления зависит от таких мельчайших деталей. Это относится и к котлетам. Есть один секрет, который позволит приготовить блюдо особенно вкусно.
Многие мечтают о котлетах, которые готовят профессиональные повара: сочные внутри, с аппетитной румяной корочкой. Но в чем же секрет? Как пишет Pixelinform, дело в изменении силы огня через 1 минуту после начала обжаривания котлет.
Почему важно убавлять огонь?
- Сильный огонь в течение первой минуты позволяет быстро "запечатать" сок внутри котлеты, образуя хрустящую корочку.
- Уменьшение огня после минуты жарки предотвращает высушивание котлеты, сохраняя ее сочность.
- Медленный огонь в течение оставшегося времени жарки обеспечивает равномерную прожарку котлеты внутри, не давая ей сгореть.
Как правильно жарить котлеты
- Разогрейте сковороду на сильном огне. Добавьте растительное масло.
- Выложите котлеты на сковороду. Жарьте котлеты на сильном огне в течение 1 минуты с каждой стороны.
- Убавьте огонь до минимума. Накройте сковороду крышкой. Жарьте котлеты на медленном огне в течение 10-15 минут (в зависимости от размера котлет).
Попробуйте этот простой секрет, и ваши котлеты всегда будут сочными внутри, но с румяной корочкой, как в ресторане. Также мы рассказывали, как гораздо проще подготовить капусту на голубцы.