Как узнать, что ваш смартфон находится на грани взрыва: важные "звоночки"

Дело не только в чрезмерном перегреве аккумулятора

Хоть и встречаются нечасто взрывы мобильных устройств, но они всегда приносят ужасные последствия. Их возникновение может быть обусловлено различными факторами, но чаще всего причиной становится перегрев аккумулятора.

Однако помимо очевидных признаков чрезмерного нагрева батареи, существуют и другие индикаторы, которые могут указывать на то, что мобильный телефон готов к возможному взрыву. Об этом пишет itsider.

Почему взрываются смартфоны: признаки

Изменение формы аккумулятора. Если вы обнаружили, что аккумулятор вашего телефона распух или изменяет форму, это может свидетельствовать о его повреждении и возможности взрыва. Запах химикатов, исходящий от телефона, также может указывать на перегрев или повреждение аккумулятора. Внезапное быстрое разряжение телефона может свидетельствовать о неисправности аккумулятора.

Перегревы без явной причины могут указывать на серьезные проблемы. При появлении дыма или искр следует немедленно выключить устройство и отключить его от зарядного устройства.

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