Ваш предок выделялся острым умом, если у вас такая фамилия (список)

Людей с хорошими умственными способностями уважали

Каждая фамилия таит в себе загадку происхождения одного из первопредков. Он мог иметь очень доброе сердце, быть смелым и искусным воином или отличаться острым умом.

В древности сообразительные и способные люди пользовались особым уважением, и получали красивые прозвища. Родовые имена первопредка-умника перечислены в научной работе языковеда Юлиана Редька под названием "Современные украинские фамилии".

Украинские фамилии, которые давали умным людям

Список таких родовых имен не очень велик, однако они достаточно распространены. Большинство из них происходит от слова "мудрый".

На первопредка-умника указывают следующие фамилии:

Мудрый;

Голова;

Мудрик;

Змыслый;

Мозговой;

Головань;

Мудрак;

Розумнюк;

Мудрец;

Семиразум;

Головенко;

Мудрейовський;

Головач;

Мудрецкий.

Отметим, что одним из известнейших носителей фамилии из перечня является футболист Михаил Мудрик, который летом может покинуть "Челси". Свою спортивную карьеру он может продолжить в итальянском чемпионате.

Ранее "Телеграф" сообщал о современных украинских фамилиях еврейского происхождения. Интересно, что таких родовых имен гораздо больше на правобережье Днепра.

Также мы раньше писали о фамилиях, которые давали богатым людям. Они могли себе ни в чем не отказывать.