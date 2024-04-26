Приведут к возгоранию и взрыву телефона: что категорически нельзя делать при зарядке

В этих случаях можно попасть на серьезный ремонт

Для того чтобы обеспечить безопасность вашего смартфона и аккумулятора, а также вашу собственную безопасность, стоит избегать определенных действий во время зарядки.

В мире каждую неделю происходят случаи возгорания и взрыва смартфонов, поэтому важно соблюдать предосторожность, пишет itsider. Узнайте, какие действия нежелательны во время зарядки устройства.

Что нельзя делать с телефонов во время зарядки

Просмотр видео, особенно в формате HD или 4K, потребляет значительное количество энергии, что может привести к перегреву и износу батареи.

Постоянная зарядка батареи может вызвать ее деградацию и сократить срок службы. Поэтому лучше не оставлять смартфон на зарядке на ночь.

Следует избегать зарядки смартфона, когда он покрыт, например, одеялом или подушкой.

Не стоит заряжать телефон в условиях сильного мороза или жары. При экстремальных температурах батарея может быть повреждена.

Добавим, что многие пользователи испытывают недовольство от медленной работы своих смартфонов. Важны маленькие хитрости с гаджетом. Также ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона.