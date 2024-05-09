Как из инкубатора: почему в СССР люди одевались в скромные наряды

Выделяться тогда было неприемлемо и даже опасно

В Советском Союзе мода была очень странной как для современного человека, потому что все носили почти одинаковые вещи, к тому же они были неброских цветов. Самыми популярными аксессуарами были платки, которые носили почти все женщины.

Это был едва ли не единственный способ добавить красок образу. В Советском Союзе не просто так не было хорошей одежды, так делали специально, чтобы все выглядели как "из одного инкубатора", сообщает портал "Фильтр".

Как одевались люди в СССР и почему

Скромные наряды, тусклые цвета и отсутствие широкого ассортимента – вот как можно охарактеризовать моду времен Советского Союза. Тогда все одевались "как из инкубатора".

Коммунистическая партия запрещала людям выделяться. Это было неприемлемо. В обществе людей осуждали за попытку быть не как все, а власть и вовсе могла наказать. Поэтому граждане СССР одевались и вели себя максимально неприметно.

Мужчины обычно носили пролетарскую фуражку, пиджак, обычную рубашку и брюки со стрелками. Мало у кого было больше двух нарядов.

Даже обычную одежду нужно было еще приобрести, поэтому нередко в одном и том же ходили годами. Иногда наряды перешивали, чтобы отдать другому члену семьи.

Женщины тоже одевались не разнообразнее. Обычный наряд – темная юбка ниже колена и светлая блуза без декольте.

Нижнее белье в СССР было некрасивым. Никаких разноцветных сеточек и кружев найти. Некоторым счастливицам удавалось получить что-то красивое из-за границы за большие средства и по блату, но так везло далеко не всем, потому что импорта в те времена почти не было.

Колготки и чулки для большинства женщин тоже были недоступны. Поначалу их могли себе позволить только женщины коммунистов, которые находились не на последней должности. Но и потом эти изделия были дефицитными. Поэтому их не выбрасывали, а часто зашивали, а когда нельзя было носить – использовали в быту.

В Советском Союзе женщины носили комбинации. Длинные рубашки были элементами нижнего белья. Но носили их не для красоты.

Ранее "Телеграф" сообщал, за какими вещами охотились модники в СССР. Сегодня ими уже никого не удивишь.