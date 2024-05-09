Если хотите получить ягоды, не медлите: как помочь в мае кустам смородины

Вредители атакуют кусты и овощи

В мае сеют немало цветов и овощей на огороде. Следует не обойти и плодово-ягодные кустарники, которые в этот период также нуждаются во внимании.

Как рассказал портал GradinaMax, в этот период лучше закончить обрезку кустов, если это не было закончено раньше. Плодово-ягодные кустарники нужно обработать от болезней и насекомых-вредителей, а также заняться поливами, подкормками, мульчированием, созданием опор для кустов малины, ежевики, жимолости. Именно в мае высаживают новые растения. Для этого заранее нужно приготовить ямы.

Особое внимание в этот период следует уделить смородине. Ее нужно обработать от вредителей.

От стакана смородину опудривают порошком из высохших листьев пижмы. Это начинают делать, когда растение отцветает и повторяют 3-4 раза каждые два дня. Не любит стакан также запаха хвои, чеснока, лука. Последние две культуры можно высадить между рядами для отпугивания.

От почкового клеща удаляют раздутые почки (они напоминают маленькие капустные головки) и опрыскивают коллоидной серой или чесночной настойкой. Также обрабатывают кипятком, налив его в лейку и полив с высоты 20 см над кустом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в первой половине мая лучше не заниматься огородничеством. Вскоре есть только три благоприятных дня.