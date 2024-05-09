От заморозков до +25: известный синоптик рассказал, когда потеплеет в Украине

Игорь Кибальчич дал прогноз на вторую декаду мая

В Украине наблюдается период аномально холодной погоды, что связано с проникновением арктического воздуха с севера Европы.

В ночное время на Левобережье страны отмечаются заморозки на поверхности почвы, местами температура воздуха опускается до -2°С. Более тёплая и комфортная погода сохраняется в южной части и западных областях.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Согласно свежей прогностической информации, температурный фон в большинстве регионов Украины в течение ближайших 5–7 дней будет ниже нормы на 3–5°С.

В целом практически вся Восточная Европа окажется во власти аномально низких температур, что хорошо видно на карте.

На карте представлен прогноз отклонения среднесуточной температуры воздуха от нормы в Европе на период с 13 по 20 мая 2024 года

Вместе с тем периодически через нас будут проходить циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Поэтому в отдельные дни стоит ждать дождливой и ветреной погоды с облачным небом. В западных и южных областях температура будет заметно выше как в ночное время, так и днём. Заморозки также не исключены в северных и восточных областях.

С 10 по 13 мая в Украине существенных осадков не предвидится, прогнозирует известный синоптик, только на севере Левобережья, а также местами в Карпатском регионе пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха в ночное время +5…+10°С, днём +15…+20°С; в северных и восточных областях ночью +1…+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3°С, днём +12…+18°С.

14 мая в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, местами значительные осадки. 15–16 мая неустойчивая погода с дождями сохранится в западных, южных областях и Крыму. Температурный фон существенным образом не изменится: ночью в северных, центральных и восточных областях ожидаются заморозки, днём температура будет колебаться в пределах +11…+17°С. В западных и южных регионах ночью +3…+9°С, днём +15…+20°С.

С 17 по 20 мая погода в Украине ожидается более неустойчивой в связи с активизацией циклонической деятельности над Центральной Европой. Постепенно температура повысится на 3–6°С. Однако прохождение атмосферных фронтов на фоне пониженного давления приведёт к выпадению дождей различной интенсивности. Местами осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. Ночные заморозки отступят, а дневная температура составит +16…+21°С, на юге до +25°С, прогнозирует Игорь Кибальчич.