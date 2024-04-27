Нереально быстрая и вкусная творожная паска без дрожжей: крутая альтернатива для тех, кто не любит дрожжевое тесто

Нежная и ароматная дрожжевая паска с сыром

Классическая украинская паска готовится на дрожжах. Однако если вы по каким-то причинам не употребляете такого теста, — не беда. Делимся рецептом вкусной творожной паски. Он также станет настоящей находкой для тех, кто не хочет или нет времени возиться с дрожжевым тестом.

Благодаря простоте приготовления и невероятному вкусу, эта паска станет украшением вашего праздничного стола. Рецептом поделились на портале cookpad.

Ингредиенты:

250 г кисломолочного творога

3 яйца

100 г сливочного масла

250 г сахара

1 ст. л. сметаны

1 ст. л. сгущенки

1 ч. л. ванильного сахара

250 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

100 г изюма

сок половины апельсина

Способ приготовления:

Изюм замочите в апельсиновом соке. Сливочное масло растопите. Просейте муку с разрыхлителем. В глубокой миске взбейте миксером творог, соль, яйца и сахар. Постепенно добавьте растопленное сливочное масло, сметану и сгущенку, тщательно взбивая. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. Добавьте изюм, отцеженный от апельсинового сока, и еще раз хорошо перемешайте. Распределите тесто по формам для пасок, заполнив их на половину. Выпекайте паски в течение 50 минут в разогретой до 160°C духовке. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Готовые паски охладите и по желанию украсьте глазурью или растопленным шоколадом. Мы делились несколькими удачными рецептами глазури: