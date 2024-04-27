Нереально быстрая и вкусная творожная паска без дрожжей: крутая альтернатива для тех, кто не любит дрожжевое тесто
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Нежная и ароматная дрожжевая паска с сыром
Классическая украинская паска готовится на дрожжах. Однако если вы по каким-то причинам не употребляете такого теста, — не беда. Делимся рецептом вкусной творожной паски. Он также станет настоящей находкой для тех, кто не хочет или нет времени возиться с дрожжевым тестом.
Благодаря простоте приготовления и невероятному вкусу, эта паска станет украшением вашего праздничного стола. Рецептом поделились на портале cookpad.
Ингредиенты:
- 250 г кисломолочного творога
- 3 яйца
- 100 г сливочного масла
- 250 г сахара
- 1 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. сгущенки
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 250 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 0,5 ч. л. соли
- 100 г изюма
- сок половины апельсина
Способ приготовления:
- Изюм замочите в апельсиновом соке. Сливочное масло растопите. Просейте муку с разрыхлителем.
- В глубокой миске взбейте миксером творог, соль, яйца и сахар. Постепенно добавьте растопленное сливочное масло, сметану и сгущенку, тщательно взбивая.
- Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. Добавьте изюм, отцеженный от апельсинового сока, и еще раз хорошо перемешайте.
- Распределите тесто по формам для пасок, заполнив их на половину. Выпекайте паски в течение 50 минут в разогретой до 160°C духовке. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
Готовые паски охладите и по желанию украсьте глазурью или растопленным шоколадом. Мы делились несколькими удачными рецептами глазури:
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