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Нереально быстрая и вкусная творожная паска без дрожжей: крутая альтернатива для тех, кто не любит дрожжевое тесто

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Находка для тех, кто не любит дрожжевое тесто
Находка для тех, кто не любит дрожжевое тесто. Фото shuba.life

Нежная и ароматная дрожжевая паска с сыром

Классическая украинская паска готовится на дрожжах. Однако если вы по каким-то причинам не употребляете такого теста, — не беда. Делимся рецептом вкусной творожной паски. Он также станет настоящей находкой для тех, кто не хочет или нет времени возиться с дрожжевым тестом.

Благодаря простоте приготовления и невероятному вкусу, эта паска станет украшением вашего праздничного стола. Рецептом поделились на портале cookpad.

Ингредиенты:

  • 250 г кисломолочного творога
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 250 г сахара
  • 1 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. сгущенки
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 250 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 ч. л. соли
  • 100 г изюма
  • сок половины апельсина

Способ приготовления:

  1. Изюм замочите в апельсиновом соке. Сливочное масло растопите. Просейте муку с разрыхлителем.
  2. В глубокой миске взбейте миксером творог, соль, яйца и сахар. Постепенно добавьте растопленное сливочное масло, сметану и сгущенку, тщательно взбивая.
  3. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. Добавьте изюм, отцеженный от апельсинового сока, и еще раз хорошо перемешайте.
  4. Распределите тесто по формам для пасок, заполнив их на половину. Выпекайте паски в течение 50 минут в разогретой до 160°C духовке. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Готовые паски охладите и по желанию украсьте глазурью или растопленным шоколадом. Мы делились несколькими удачными рецептами глазури:

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