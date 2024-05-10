Гороскоп Таро на неделю: Тельцов накроет бунтарство, а Рыб - горе

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Середина мая в 2024 году у некоторых ознаменуется успехами и процветанием, но вместе с тем другим она принесет эмоциональные качели и плохие новости.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 мая 2024 года включительно.

Овен — перевернутая Десятка кубков

В ближайшее время Вы можете почувствовать, что у Вас все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего.

Телец — перевернутый Паж пентаклей

В середине месяца Вас может накрыть бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать.

Близнецы — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время старались над каким-то делом, но в результате испытали разочарование и больше не хотите двигаться дальше. Проработайте эту ситуацию, иначе можете упустить хорошие возможности.

Рак — перевернутый Император

В этой позиции карта указывает на бездействие и нереализованные планы. Возможно, Вы не можете подстроиться под сложившуюся ситуацию в жизни, испытываете неуверенность и потому не можете двигаться дальше.

Лев — перевернутая Десятка жезлов

В ближайшую неделю Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Чтобы достичь поставленных целей, Вам возможно придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Дева — перевернутый Туз мечей

Обычно это хорошая карта, но перевернутой она предупреждает, что на неделе Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Весы — Луна

Это карта обмана, заблуждений и иллюзий. Вы можете в ближайшие дни обманывать и быть обманутыми, разочароваться и растеряться в жизни. Постарайтесь не накручивать себя и сохранять ясность ума.

Скорпион — Семерка жезлов

В ближайшую неделю в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Стрелец — перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не мучайте себя сильно заботами в ближайшую неделю, уделите время отдыху и хобби.

Козерог — Императрица

Эта карта обещает для Вас период эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Водолей — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Рыбы — перевернутая Пятерка мечей

Эта карта называется "Владыкой поражения", и в обоих положениях она несет негативный смысл. У Вас на неделе может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема, несчастье или даже полноценное горе. Лучше отложите все важные дела.