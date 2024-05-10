Вредно ли заряжать телефон несколько раз в день: эксперты разрушили миф

Многие этого опасаются

Зарядка телефона — важный процесс, от которого зависит его исправность и срок службы. К этому, на первый взгляд, простому действию, нужно подходить ответственно, следить, чтобы телефон не перегревался. При этом существует мнение, что смартфон нельзя ставить на зарядку несколько раз в день.

Некоторые владельцы телефонов четко придерживаются правила ставить его на зарядку только раз в день до 100 процентов, так как считают, что многократная зарядка якобы вредит аккумулятору. Что думают по этому поводу эксперты, рассказал сайт itechua.

У них мнение противоположное. Дело в том, что в современные телефоны оснащены литий-ионными аккумуляторами, и короткие циклы зарядки по 5-10% не только допустимы, но даже полезны для таких батарей. Поэтому это не только допустимый вариант зарядки, а даже предпочтительный.

При этом, специалисты не советуют заряжать телефон до 100 процентов и разряжать в ноль. Именно такая привычка вредит аккумулятору. Оптимально подключать смартфон к источнику питания, когда на нем остается не менее 30 процентов и доводить его уровень не более, чем до 80 процентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, вредит ли телефону беспроводная зарядка. Есть одна не очевидная угроза.