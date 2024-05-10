В ваших жилах течет еврейская кровь, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке

В каждом селе жили по несколько еврейских семей

В Украине часть людей носят фамилии, произошедшие от других народов. Так, в частности, на Правобережье страны еврейское население составляло значительную часть жителей ряда городов и сел. Они получали от своих односельчан украинцев разнообразные прозвища, которые затем переходили в фамилии.

Детальнее об этом рассказывает "Телеграф". В материале использованы данные из книги "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Ученый утверждает, что около десятка еврейских прозвищ стали фамилиями.

Какие фамилии означают, что предки могли быть евреями

Атлас – очень распространенная фамилия среди евреев.

Габинет, Зельман – такие фамилии получали евреи, арендовавшие помещения православных церквей.

Бухер, Верхер, Маргулес, Ништ, Ребман, Рубин, Шабас, Шайгец и Шайгиц.

Маргулес и Рубин – родовые имена ассимилированных евреев.

Шайгец, Кумриг – это производные от прозвищ, потом перешедшие в родовые имена.

Есть и такие еврейские фамилии в Украине, которые произошли от географических названий. Часто эти родовые имена происходили от названий украинских городов и городков. К примеру, Бродский – от названия города Броды Львовской области. Заводовкер – от села Завадовка Черкасской области. Македонский – от названия села Македоны Черкасской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие украинские фамилии происходят от природных явлений.