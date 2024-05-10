Мало кто об этом знает: зачем болгарский перец отправлять в горячую воду

Один простой лайфхак — и удивительный результат

Болгарский перец ценят за изысканный вкус и питательные свойства. Его фаршируют и добавляют в самые разнообразные блюда.

Не за горами сезон перца и поэтому каждый кулинар ищет способ максимально раскрыть его потенциал и не испортить дорогостоящий продукт. Зачем его при этом отправлять в горячую воду, расскажем вместе с Ukr.Media.

Зачем болгарский перец отправлять в горячую воду

Оказывается, эта процедура позволяет размягчить структуру перца и сделать его более нежным. Особенно это важно для приготовления салатов или других блюд, где нужно сохранить его хрустящую текстуру.

Замачивание в горячей воде также помогает сделать перец более сочным. Это важно в случае, если вы хотите запечь или потушить овощи — перец во время приготовления сохранить свою сочность

К тому же горячая вода лучше раскроет вкусовые качества овоща. Его аромат становится более насыщенным и выразительным, а вкус более ярким и сбалансированным.

К тому же если оставить болгарский перец в горячей воде на 10 минут, то его намного легче почистить. Этот трюк избавит от лишней горечи и придаст блюду более нежный и деликатный вкус.

Такой один простой трюк поможет быстро почистить блюдо и улучшить его вкусовые качества и текстуру. Благодаря этому процессу вы сможете максимально раскрыть потенциал овоща в различных блюдах.