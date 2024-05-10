На смену заморозкам идут дожди, сухо будет только в трех областях: прогноз погоды на выходные

Погода будет довольно неустойчивой

Первая декада мая принесла в Украину заморозки, но вскоре они отступят. На смену "минусам" придут дожди, но в воскресенье на большей части страны осадков не ожидается.

В пятницу, 10 мая, небольшие дожди возможны только на Черниговщине и Сумщине, на остальной части страны без осадков, переменная облачность. Столбики термометров, по прогнозу Укргидрометцентра, будут показывать 15-21 градуса тепла.

В субботу, 11 мая, дожди накроют почти всю Украину, сухо будет только в Николаевской, Херсонской и части Кировоградской областей, а также в Крыму. При этом потеплеет, ночью ожидается +5 +9 (в Крыму +10) градусов, днем воздух прогреется до 13-21 градусов выше нуля.

Карта погоды на 11 мая

В воскресенье, 12 мая, распогодится, дожди вероятны только на Закарпатье, на остальной территории страны без осадков. В ночные часы прогнозируется 3-11 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 13-19 (в Крыму до 20) градусов тепла.

Карта погоды на 12 мая

Ранее известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода во второй декаде мая. Ждать сухих солнечных дней не стоит, эти 10 дней будут отмечены дождями.