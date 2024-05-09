Омлет у бабушки получался пышным: она просто придерживалась этих правил

Важно помнить некоторые тонкости

У многих из нас идеальный завтрак — это пышный омлет. Кажется, что может быть проще, чем взбить яйца с молоком и вылить на сковороду? Однако не у каждого кулинара получается это блюдо.

А помните, у бабушки всегда омлет был нереально пышным? Все дело в том, что она при приготовлении блюда использовала некоторые хитрости. Мы вместе с "Важно знать" расскажем о них.

Как приготовить пышный омлет

Не стоит взбивать яйца в пену с помощью блендера или миксера. Чем больше пены — тем больше вероятность, что твой омлет потеряет свою воздушность и станет плоским.

Яйца необходимо нежно и аккуратно взбивать вилкой до однородности. Нам не нужна пена — нам нужно просто их перемешать.

Еще один важный момент для приготовления пышного омлета — соотношение яиц и молока. Оно должно быть 1 : 1.

Нет на кухне кухонных весов для точного взвешивания? Тогда просто налейте в половину скорлупы от яйца молоко и вылейте его в миску и повторите процедуру. Так получится идеальное соотношение, которое сделает омлет невероятно нежным и вкусным.

Также стоит правильно выбрать посуду для приготовления омлета. Лучше всего использовать сковороду с толстым дном и высокими краями — это позволяет омлету равномерно прогреться и подняться вверх, создавая этот завидный объем. Также можно использовать мультиварку — в этом случае омлет также получится идеально пышным.

Также не стоит спешить подавать омлет на стол. Нужно дать постоять на плите еще 3 минуты, чтобы он не осел из-за перепада температур — так омлет сохранит форму и вкус.

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