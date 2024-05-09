Возможно, вы это делали неправильно: чем можно испортить вкус зеленого борща

Главное соблюдать технологию приготовления

С наступлением весны хозяйки не только начали как можно чаще готовить салаты с зеленью, но и варить зеленый борщ, пока щавель молодой и особенно вкусный. Вероятно, у каждого есть свой любимый рецепт этого блюда.

Однако сегодня "Телеграф" хочет рассказать о самых распространенных ошибках, которые совершают хозяйки, когда варят его. Это может быть как неправильная последовательность вбрасывания продуктов, так и слишком быстрая варка бульона.

Что может испортить вкус зеленого борща

Так, прежде всего, перед приготовлением нужно тщательно промыть мясо. Чтобы борщ получился насыщенным и не тяжелым, важно варить мясо довольно долго – около полутора часов. Специи важно добавлять именно в конце, иначе бульон будет не наваристым по вкусу. Также, именно в конце нужно бросать щавель – иначе другие продукты останутся сырыми. Бульон без щавеля должен вариться не менее получаса.

Кроме того, важно не переварить щавель. Его нужно добавлять в уже готовое блюдо, за три минуты до выключения борща. Тогда зелень отдаст достаточно кислоты и борщ будет иметь приятный цвет. Если варить подольше, блюдо получится кислым.

Раньше мы писали, как законсервировать щавель на зиму. Зелень отлично хранится в баночках круглый год.