Стакан кефира - и гора вкуснятины на столе: эти ленивые пирожки вы приготовите за 15 минут

Такие пирожки сметут за минуту

Многие любят ароматные, нежные пирожки. Однако иногда время их приготовления растягивается на несколько часов.

Вместе с "На пенсии" делимся ленивым рецептом пирожков с зеленью. С их приготовлением вы справитесь буквально за 15 минут, а ингредиенты найдете в холодильнике. Это блюдо заставит вас забыть о голоде до самого обеда, а если снова захочется перекусить — они также могут прийти на помощь.

Как приготовить ленивые пирожки с зеленью

Ингредиенты:

мука — 10 ст. л.;

кефир — 200 мл;

куриные яйца — 4 шт. (2 отварных и 2 сырых);

зеленый лук — 50 г;

сода — 1 ч. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Вбиваем в миску два сырых яйца. Добавляем к ним соду, соль, черный молотый перец и кефир. В полученную массу добавляем муку и тщательно перемешиваем тесто. Лук хорошо моем под проточной водой, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем. Вареные яйца очищаем от скорлупы и измельчаем. Подготовленные ингредиенты добавляем в тесто и снова тщательно все перемешиваем. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи. Обжариваем их по 2-3 минуты с обеих сторон.

Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от остатков масла. Подаем их с домашней сметаной.