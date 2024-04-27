Стакан кефира - и гора вкуснятины на столе: эти ленивые пирожки вы приготовите за 15 минут
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Такие пирожки сметут за минуту
Многие любят ароматные, нежные пирожки. Однако иногда время их приготовления растягивается на несколько часов.
Вместе с "На пенсии" делимся ленивым рецептом пирожков с зеленью. С их приготовлением вы справитесь буквально за 15 минут, а ингредиенты найдете в холодильнике. Это блюдо заставит вас забыть о голоде до самого обеда, а если снова захочется перекусить — они также могут прийти на помощь.
Как приготовить ленивые пирожки с зеленью
Ингредиенты:
- мука — 10 ст. л.;
- кефир — 200 мл;
- куриные яйца — 4 шт. (2 отварных и 2 сырых);
- зеленый лук — 50 г;
- сода — 1 ч. л.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Вбиваем в миску два сырых яйца. Добавляем к ним соду, соль, черный молотый перец и кефир.
- В полученную массу добавляем муку и тщательно перемешиваем тесто.
- Лук хорошо моем под проточной водой, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем. Вареные яйца очищаем от скорлупы и измельчаем. Подготовленные ингредиенты добавляем в тесто и снова тщательно все перемешиваем. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи. Обжариваем их по 2-3 минуты с обеих сторон.
Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от остатков масла. Подаем их с домашней сметаной.