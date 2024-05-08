Нельзя говорить "відкрити очі": как эта фраза будет звучать правильно на украинском

Есть ряд правил, которые необходимо запомнить каждому, чтобы избегать распространенных ошибок

В Украинском языке многие допускают ошибки с употреблением таких глаголов как "відкривати", "закривати", "розплющувати". Часто люди говорят их в тех предложениях, где они не подходят по смыслу.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко детально объяснил этот случай и сказал, как следует говорить правильно. К примеру, он отметил, что "Ледве відкрив очі зранку" — неверный вариант фразы, если мы говорим о тяжелом пробуждении утром.

"Глава мы "розплющуємо" и "заплющуємо", когда прикрываем их веками. Закрыть глаза можно, например, руками. Или же "закривати очі" можно использовать как стойкое соединение слов. Оно означает "Вдавати, ніби нічого не помічаєш", — сказал Авраменко.

То есть, в данном случае говорить "відкрив" будет некорректно. Языковед добавил, что "закривати очі" мы можем в переносном смысле. К примеру, на какие-то проблемы.

Есть также устойчивая фраза — "розкрити книжку". Однако Авраменко говорит, что "Книжку мы "розгортаємо", или "згортаємо". В то же время страницы мы не "розкриваємо", а "гортаємо".

Подобная ситуация и с фразами насчет окон или дверей. Многие говорят, что мы их "відкриваємо" или "закриваємо". Авраменко напоминает, что следует использовать глаголы "відчиняємо" и "зачиняємо".

Также следует запомнить, что когда мы говорим о бутылке, то употребление глагола в данном случае будет зависеть от контекста. То есть, если мы говорим о бутылке вина или емкости, закрытой пробкой, то мы ее "розкурковуємо". А если речь об обычно бутылке, тогда можно говорить "відкриваємо".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что не следует говорить "гарно виглядаєш" в украинском языке, когда хотите сделать кому-то комплимент. Украинцам объяснили, как правильно это сказать.