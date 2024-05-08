Это категорически нельзя делать с помидорами в мае: совет огородникам

Огородникам рассказали, как не испортить рассаду томатов

Чтобы собрать хороший урожай помидор, нужно тщательно следить за посадкой растений. Опытные садоводы категорически не советуют делать одну вещь с помидорами в мае.

На портале "Добрі справи" рассказали, что помидоры — это теплолюбивые растения. Поэтому их нельзя высаживать в холодную землю.

Если посадить рассаду томатов в холодный грунт или сделать это в холодную погоду, то это может привести к ухудшению их роста и здоровья. Температура, при которой рекомендуют высаживать томаты, должна быть не меньше +12+18 градусов днем, и не ниже +10 градусов ночью.

Учитывая, что в Украину идет похолодание в начале мая и прогнозируются заморозки до 0 градусов, в ближайшие дни мая высаживать томаты категорически нельзя. Садоводам напомнили, что при высадке томатов нужно учитывать не только текущую погоду, но и смотреть прогноз погоды на несколько дней вперед. Томаты не переносят заморозков, поэтому важно дождаться стабильной теплой погоды перед посевом или высадкой рассады.

Огородникам также советуют высаживать помидоры, используя пленку или нетканку. Весь май лучше укрывать рассаду на ночь пленкой, а утром убирать ее, чтобы хоть как-то защитить растение от холода. Убрать укрытие для томатов можно только в июне, когда будет абсолютная уверенность в том, что заморозки не ударят, а кусты томатов не пропадут.

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