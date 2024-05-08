В какие дни лучше сажать горох в мае 2024: лунный календарь

Посевной календарь на май 2024 подскажет, когда лучше сажать горох в открытый грунт

Чтобы семена гороха успешно проросли, а урожай был качественным, важно выбрать правильное время для посадки. Раньше мы рассказывали, когда лучше садить фасоль, а сегодня посмотрим, когда сажать горох весной — эти дни лунный посевной календарь называет благоприятными для гороха.

Когда сажать горох в открытый грунт в Украине — советы огородников

Горох — это однолетнее растение, которое отлично растет в прохладном климате. При этом посадка гороха в открытый грунт весной не должна проводиться при температуре земли менее 5-10 градусов тепла.

Оптимальный период для прогрева почвы приходится на конец апреля или первую половину мая. В это время угроза повторных заморозков минимальна и земля достаточно теплая для успешного прорастания семян.

Что любит горох при посадке — важные нюансы

Обратите внимание на такие моменты:

Солнечное место. Горох предпочитает солнечные участки для посадки, где растения получат достаточно света для фотосинтеза и развития. Выберите место с хорошей освещенностью. Подходящий грунт. Хорошо разрыхлите грядки и внесите перед посадкой удобрения — перегной или компост, комплексные смеси для обеспечения растений необходимыми питательными веществами. На каком расстоянии друг от друга нужно сажать горох — 5-6 см и 15-20 см между рядами. Глубина — 3-5 см. Умеренный полив. Горох не любит излишнего увлажнения, поэтому важно поддерживать умеренный уровень влажности почвы. Поливайте растения регулярно, избегая застоя влаги, особенно в период цветения и образования стручков. Поддержка для вьющихся побегов. Горох — вьющееся растение, поэтому ему необходима поддержка для вертикального роста. Установите опоры или сетки для того, чтобы горох мог подняться и развиваться правильно.

Кроме того, важны умеренные температуры. Горох должен быть защищен от излишнего перегрева и обеспечен прохладой в жаркую погоду. Если на месте посадки не бывает достаточно тени, его часто садят вместе с кукурузой.

Когда сеять горох по лунному календарю — точные даты

В мае это:

9-13 число;

число; 16-22 число;

число; 30 и 31 число.

В эти периоды положение Луны способствует активному росту корневой системы и зеленой массы растений, что благоприятно сказывается на развитии гороха и формировании качественного урожая. Следуя рекомендациям лунного календаря, вы можете повысить шансы на успешное выращивание гороха и получение обильного урожая.