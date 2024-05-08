Забудьте о рисе: почему нельзя сушить смартфон в крупе

Многие ошибочно считают, что этот метод эффективный

Так как ваш мобильный телефон всегда под рукой, есть вероятность, что в какой-то момент смартфон окажется в воде. Обычно люди ставят его в миску с рисом, но действительно ли это эффективно?

Использование рисовых "ванн" не столь эффективно, как считают многие. Более того, рис может нанести вред вашему устройству, пишет sciencefocus. Далее мы расскажем о причинах и последствиях.

Почему нельзя класть мокрый телефон в рис

Даже если вы попробуете этот метод, положив свой мобильный телефон в контейнер с сырым рисом, он не сможет впитать всю воду быстро и полностью. В начале может показаться, что устройство высыхает, но со временем вы заметите, как оно начнет терять работоспособность.

Кроме того, вы рискуете нанести еще больший ущерб своему устройству. Мелкие частицы пыли, крахмала или рисовые зерна могут легко проникнуть внутрь телефона через мелкие щели и вызвать серьезные проблемы с его функционированием. Стоит ли оно того?

Ранее мы писали, как нельзя разряжать мобильный телефон. Названа частая ошибка многих пользователей.